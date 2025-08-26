Javier Milei podrá decir que, como en el caso $LIBRA, no promocionó sino que sólo difundió esta vez el comunicado en el que la droguería Suizo Argentina se defiende de las sospechas sobre su presunta participación en la trama de supuestas coimas que se ventiló con los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
INSÓLITO
¿Difunde o promociona?: Milei compartió comunicado de la droguería implicada en la causa de las coimas
Llamativamente, el Presidente reposteó en su cuenta de Instagram el texto de defensa de la empresa de la familia Kovalivker a pesar de que hasta ahora no ha emitido ninguna posición al respecto del escándalo que salpica a su hermana.
Llamativamente, el Presidente reposteó en su cuenta de Instagram el texto publicado en el perfil de la misma red social de la empresa de la familia Kovalivker a pesar de que hasta ahora no ha emitido ninguna posición explícita al respecto del escándalo en el que quedó mencionada su hermana, Karina Milei, como receptora de parte de los retornos que se les cobraban a laboratorios, según la versión de Spagnuolo.
De esta forma, el reposteo se convirtió en la primera alusión directa del Presidente sobre un tema que causó conmoción en el Gobierno y no sólo lo dejó en posición defensiva, sino que además impactó en los mercados con el aumento del dólar, la caída de los bonos y la suba del Riesgo País.
En rigor, en un post previo, también compartió un titular de Clarín sobre las declaraciones de Eduardo 'Lule' Menem, mano derecha de Karina y también implicado en el caso, en el que desmiente el contenido de "los audios del escándalo" y adjudica todo a una "operación del kirchnerismo".
A esos reposteos se suma otro de un titular sobre la declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que asegura que pone "las manos en el fuego" tanto por la hermana presidencial como por su primo.
Esos reposteos del Presidente desentonan con los otros que tienen que ver con los últimos sus discursos, en especial el que dio el lunes en Junín, en un acto partidario de LLA.
¿Por qué el Presidente compartió el comunicado de la droguería Suizo Argentina? El mismo ni siquiera menciona de forma directa la causa en la que quedó involucrada y solo alude a "hechos de público conocimiento" que están "bajo investigación".
Curioso: el Gobierno también hablado de "hechos de público conocimiento" cuando corrió a Spagnuolo de la conducción de la ANDIS.
La firma aseguró que está “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.
“Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética”, señaló la firma, que remarcó su “compromiso con el país”.
La empresa agregó que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.
Según reveló Spagnuolo en los audios que se conocieron, la droguería Suizo Argentina intermediaba con los laboratorios proveedores de la ANDIS para el cobro de sobreprecios.
En el marco de la causa judicial, el juez Sebastian Casanello y el fiscal Franco Picardi dictaron allanamientos a, entre otros, domicilios vinculados a la droguería, incluso a las de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, a cargo de la gestión de la empresa.
A ambos se les secuestraron los celulares, mientras que a Emmanuel se le incautaron US$266 mil y $7 millones repartidos en sobre que llevaba en su auto cuando intentó darse a la fuga en Nordelta.
En tanto que en el domicilio de Jonathan hallaron varias cajas de seguridad abiertas que parecían que acababan de ser vaciadas, según los reportes. El presidente de la droguería se presentó ante la justicia para entregar su celular tras días de haber permanecido inubicable.
