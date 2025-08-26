Golazo24 advirtió: Riestra, en puestos de Copa Sudamericana

El invicto

El conjunto que viste de blanco y negro construyó un imperio en su estadio, el Guillermo Laza. Allí, acumula 23 partidos sin caer, que se traduce en más de un año.

La última vez que el Malevo perdió en su casa fue el 24 de mayo de 2024 frente a Rosario Central, que en aquel entonces era dirigido por Miguel Ángel Russo. Fue 2-0 en favor del Canalla.

Desde aquel entonces, Riestra no perdió más en su casa. Es una estadística más que envidiable para cualquier equipo no solo de la Primera División, sino de todo el fútbol argentino.

Lo que se avecina en el fixture de Riestra es Talleres de Córdoba, en condición de visitante, el próximo domingo 31 de agosto desde las 16:45hs. Luego tendrá dos compromisos de local: Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

image Deportivo Riestra arrincona a sus rivales en su cancha.

Este lunes 25 de agosto, el blanquinegro derrotó por tres goles contra cero a Sarmiento de Junín, quien quedó muy comprometido con el descenso. Los goles estuvieron a cargo de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas.

Muy contrario a la situación del Verde, Riestra, se ubicó en puestos de Copa Sudamericana. El Malevo alcanzó los 34 puntos en la Tabla Anual y se estacionó, así, en la novena posición.

image En celeste los actuales clasificados a la Copa Sudamericana. En verde, los perseguidores. (Foto: Promiedos).

Por clasificación general, Conmebol otorga tres cupos a la Argentina para la Copa Libertadores y seis plazas para la Copa Sudamericana. De momento, los que clasifican a la Libertadores que viene por Tabla Anual son Rosario Central, River y Boca. Platense ya sacó pasaje por haber conquistado el Torneo Apertura.

Se sumará el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Hipotéticamente, puede haber un lugar más en caso de que algún club argentino diera la vuelta olímpica en la actual edición del mayor galardón de América.

Para el trofeo de mayor relevancia en Sudamérica, en cambio, los clasificados momentáneamente son Argentinos Juniors, San Lorenzo, Huracán, Barracas Central, Tigre y el mencionado Deportivo Riestra.

A su vez, el equipo de Gustavo Benítez podría verse beneficiado por la hipotética decisión de Conmebol de excluir a Independiente de las contiendas internacionales del año que viene. De ser así, crecerían las chances del conjunto de Nueva Pompeya de lograr la tan ansiada clasificación.

image Independiente se expone a una sanción ejemplificadora por los incidentes ante Universidad de Chile.

Seguí leyendo en Golazo24...

