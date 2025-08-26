Contradicciones en el periodismo de Boca: ¿No se retira del mercado de pases?

Además, el propio jugador, según informó Hugo Balassone, no se tomó de la mejor manera no tener lugar en el equipo y seguramente tenga que ver con esto el hecho de que Miguel Ángel Russo lo haya borrado.

Finalmente, el ex River pasa a Celtic de Escocia. "Boca lo cede por 12 meses con cargo y sin opción de compra.", informó el periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova.

image

Tato Aguilera, otros periodistas y Juan Román Riquelme

El periodista de ESPN Augusto Cesar también informó la salida del defensor uruguayo y aclaró: "Boca obtiene un cupo para incorporar hasta el 31/8". Es decir, faltando algunos días para que termine el mes, el Xeneize tiene la posibilidad de salir a incorporar.

En este sentido, el periodista Luis Fregossi aseguró: "Boca va en búsqueda de un volante ante la inminente salida de Saracchi a Escocia".

Lejos de estar en esta misma sintonía, Tato Aguilera, comentó: "Boca Juniors libera un cupo que difícilmente sea usado.".

Las horas pasan y el tiempo dirá si la razón la tiene Fregossi o Aguilera.

image

Por lo pronto, Miguel Ángel Russo parece haber encontrado una base. Ganó 2 partidos seguidos y todo indica que va a seguir utilizando un equipo similar al que le dio los 6 puntos en cuestión.

El próximo partido para el Xeneize será el domingo 31 de agosto desde las 14:30 horas cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata (el encuentro no contará con visitantes, como se había mencionado en alguna oportunidad).

Los de Miguelo buscarán seguir sumando para afianzarse en puestos de Copa Libertadores e ir escalando en la zona A del Torneo Apertura. En este momento se encuentran sextos con 9 puntos.

