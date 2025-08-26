urgente24
Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón

"Por sospecha de desvío de calidad", la ANMAT suspendió uno de los medicamentos más utilizados para el corazón por ser peligroso para la salud.

26 de agosto de 2025 - 10:20
La ANMAT prohibió un lote de un medicamento para el corazón.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un conocido medicamento para el corazón en todas las farmacias, hospitales y en todo el mercado por "un desvío de calidad".

Según un comunicado oficial del organismo de control, luego de una inspección y distintos controles, encontró que los productos no estaban en condiciones.

La ANMAT tomó esta decisión porque el producto presentaba "sospecha de desvío de calidad del lote ". En el texto oficial informaron que se trata del siguiente medicamento:

Dobutamina Gemepe/ Dobutamina (como Clorhidrato), Concentración 250mg/20ml solución inyectable, ampolla por 20ml; lote 4254 - vencimiento 03/2026; Certificado Nª 45.220, de la firma GEMEPE S.A. Dobutamina Gemepe/ Dobutamina (como Clorhidrato), Concentración 250mg/20ml solución inyectable, ampolla por 20ml; lote 4254 - vencimiento 03/2026; Certificado Nª 45.220, de la firma GEMEPE S.A.

El organismo de control exigió "al personal de salud, a los distribuidores e instituciones, y a la población en general, verificar las unidades en existencia".

image
La dobutamina es un medicamento utilizado para el corazón.

ANMAT prohibió un lote de dobutamina

La ANMAT instó a las instituciones a "no hacer uso del lote del producto hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso".

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, el organismo sanitario resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto; ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado, e informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto; ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado, e informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida

La dobutamina es un medicamento utilizado principalmente para fortalecer el latido del corazón en situaciones críticas, como insuficiencia cardíaca o después de una cirugía cardíaca. Su uso es fundamental bajo estricta supervisión médica en hospitales, ya que ayuda al corazón a bombear sangre de manera más efectiva.

