Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón

image La dobutamina es un medicamento utilizado para el corazón.

ANMAT prohibió un lote de dobutamina

La ANMAT instó a las instituciones a "no hacer uso del lote del producto hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso".

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, el organismo sanitario resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto; ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado, e informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto; ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado, e informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida

La dobutamina es un medicamento utilizado principalmente para fortalecer el latido del corazón en situaciones críticas, como insuficiencia cardíaca o después de una cirugía cardíaca. Su uso es fundamental bajo estricta supervisión médica en hospitales, ya que ayuda al corazón a bombear sangre de manera más efectiva.

