La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un conocido medicamento para el corazón en todas las farmacias, hospitales y en todo el mercado por "un desvío de calidad".
¿DESVÍOS DE CALIDAD?
Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón
"Por sospecha de desvío de calidad", la ANMAT suspendió uno de los medicamentos más utilizados para el corazón por ser peligroso para la salud.
Según un comunicado oficial del organismo de control, luego de una inspección y distintos controles, encontró que los productos no estaban en condiciones.
La ANMAT tomó esta decisión porque el producto presentaba "sospecha de desvío de calidad del lote ". En el texto oficial informaron que se trata del siguiente medicamento:
El organismo de control exigió "al personal de salud, a los distribuidores e instituciones, y a la población en general, verificar las unidades en existencia".
ANMAT prohibió un lote de dobutamina
La ANMAT instó a las instituciones a "no hacer uso del lote del producto hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso".
Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, el organismo sanitario resolvió:
La dobutamina es un medicamento utilizado principalmente para fortalecer el latido del corazón en situaciones críticas, como insuficiencia cardíaca o después de una cirugía cardíaca. Su uso es fundamental bajo estricta supervisión médica en hospitales, ya que ayuda al corazón a bombear sangre de manera más efectiva.
Otras noticias de Urgente24
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"
Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario
"Ir directo a la óptica a cambiar anteojos puede ocultar enfermedades graves"