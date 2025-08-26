Rainn Wilson, el actor que dio vida a Dwight Schrute de The Office, no se conforma con la comedia: quiere entrar al DCU y su conexión con James Gunn parece darle esa chance. Desde hace años viene insinuando su interés, y ya reveló qué superhéroe quiere interpretar: uno que podría sacudir cómo vemos a los héroes en pantalla.
"ME ENCANTABA DE CHICO"
Dwight de 'The Office' quiere entrar al DCU: ¿Qué superhéroe planea interpretar?
El actor Rainn Wilson quiere sumarse al DCU con un personaje sorprendente. Su amistad con James Gunn podría hacerlo realidad, aunque habrá que ver cuándo pase.
Dwight Schrute busca su lugar en el DCU
La relación entre Rainn Wilson y James Gunn empezó en 2010 con la película Super, una comedia satírica de los superhéroes, y desde entonces el vínculo no hizo más que fortalecerse. Wilson incluso apareció, de manera no acreditada, en Brightburn de 2019, producción de Gunn, lo cual alimentó los rumores de universos compartidos y guiños entre proyectos.
Ahora, con Gunn como co-presidente de DC Studios, la ambición de Wilson es interpretar a Plastic Man. Durante su participación en Fan Expo Chicago, Wilson no dudó en expresar su deseo: "Le insinué a James varias veces, como ‘Che, tenés que hacer algo con Plastic Man’. Es uno de mis personajes favoritos de DC y me encantaba cuando era chico".
El entusiasmo del actor parece mostrarlo convencido de que este personaje puede aportar algo distinto a un DCU acostumbrado a héroes solemnes y musculosos. Y es que Plastic Man es un superhéroe con todo tipo de habilidades únicas y con un sentido del humor muy particular. Puede estirarse, adoptar cualquier forma y resolver problemas que otros héroes ni se imaginan.
Aquello podría volverlo un candidato ideal para historias que busquen salir de la rigidez de las películas de superhéroes tradicionales, algo que Gunn ya demostró manejar con creatividad en el pasado.
Plastic Man: el héroe más flexible que DC nunca mostró
Antes de dedicarse a luchar por la justicia, Patrick "Eel" O'Brian empezó como un delincuente menor, hasta que un accidente con químicos le dio poderes que parecen no tener límites. Desde entonces, abandonó su pasado delictivo y se convirtió en Plastic Man, un héroe excéntrico, capaz de transformarse en objetos, vehículos o incluso personas, siempre con su humor característico. Incluso, en los cómics, fue considerado más poderoso que Superman por el propio Batman, por su creatividad y adaptabilidad, algo que pocas veces se reconoce en la gran pantalla.
Plastic Man ya tiene un historial largo intentando ser adaptado en el cine: en los 2000, James Gunn trató de hacer una película protagonizada por Matthew Lillard (quien más tarde sería Shaggy en las dos películas de Scooby-Doo), y Warner Bros. exploró incluso una versión femenil interpretada por Cat Vasko, proyecto que nunca se concretó.
Hoy, con Gunn en una posición clave dentro del DCU, la posibilidad de que finalmente se materialice un Plastic Man en pantalla grande parece más tangible que nunca. Wilson, consciente del valor del personaje, resumió su pasión así: "Sería fan aunque no estuviera yo. Me encantaría verlo… e interpretarlo”.
Sumado a la experiencia de Gunn, podría darle al DCU un giro inesperado, más divertido, imprevisible y, sobre todo, creativo, algo que la franquicia necesita hace tiempo para salir de la monotonía de la solemnidad heroica.
