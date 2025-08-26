Dwight de 'The Office' quiere entrar al DCU: ¿Qué superhéroe planea interpretar?

Aquello podría volverlo un candidato ideal para historias que busquen salir de la rigidez de las películas de superhéroes tradicionales, algo que Gunn ya demostró manejar con creatividad en el pasado.

Plastic Man: el héroe más flexible que DC nunca mostró

Antes de dedicarse a luchar por la justicia, Patrick "Eel" O'Brian empezó como un delincuente menor, hasta que un accidente con químicos le dio poderes que parecen no tener límites. Desde entonces, abandonó su pasado delictivo y se convirtió en Plastic Man, un héroe excéntrico, capaz de transformarse en objetos, vehículos o incluso personas, siempre con su humor característico. Incluso, en los cómics, fue considerado más poderoso que Superman por el propio Batman, por su creatividad y adaptabilidad, algo que pocas veces se reconoce en la gran pantalla.

image Plastic Man pasó de criminal a héroe con poderes casi ilimitados y creatividad excepcional. Los intentos previos de adaptarlo al cine fracasaron, pero la unión Wilson-Gunn podría hacerlo realidad.

Plastic Man ya tiene un historial largo intentando ser adaptado en el cine: en los 2000, James Gunn trató de hacer una película protagonizada por Matthew Lillard (quien más tarde sería Shaggy en las dos películas de Scooby-Doo), y Warner Bros. exploró incluso una versión femenil interpretada por Cat Vasko, proyecto que nunca se concretó.

Hoy, con Gunn en una posición clave dentro del DCU, la posibilidad de que finalmente se materialice un Plastic Man en pantalla grande parece más tangible que nunca. Wilson, consciente del valor del personaje, resumió su pasión así: "Sería fan aunque no estuviera yo. Me encantaría verlo… e interpretarlo”.

Sumado a la experiencia de Gunn, podría darle al DCU un giro inesperado, más divertido, imprevisible y, sobre todo, creativo, algo que la franquicia necesita hace tiempo para salir de la monotonía de la solemnidad heroica.

