Líbano y trabajo para los de Hezbollah

Arabia Saudita y Qatar están dispuestos a invertir en una zona económica en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, que generaría empleos para los miembros del grupo militante Hezbollah una vez que depongan las armas, declaró Tom Barrack, enviado del presidente Donald Trump a Oriente Medio.

Barrack hizo estas declaraciones en Beirut tras viajes a Israel y Siria, donde conversó con funcionarios de esos países sobre la situación actual en el Líbano tras la decisión tomada este mes por el gobierno libanés de desarmar a Hezbollah para finales de año.

El líder de Hezbolá rechazó el plan del gobierno y prometió conservar las armas. Pero todos saben que Hezbollah no decide por Hezbollah.

Hezbollah_BG.webp Cambio de época para Hezbollah, quizás.

Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes podrían comenzar a retirarse del territorio que controlan en el sur del Líbano tras la "trascendental decisión" del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah.

El ejército libanés, respaldado por USA, Arabia Saudita y Qatar, está preparando un plan para el desarme de Hezbollah, que debería estar listo para finales de agosto. Se espera que el gobierno discuta el plan y lo apruebe durante una reunión programada para el 02/09.

"Necesitamos que ingrese dinero al sistema. El dinero provendrá del Golfo", dijo Barrack a los periodistas después de reunirse con el presidente Joseph Aoun.

"Qatar y Arabia Saudita son socios y están dispuestos a hacer eso por el sur (del Líbano) si le pedimos a una parte de la comunidad libanesa que renuncie a su sustento", agregó.

"Tenemos 40.000 personas a las que Irán les paga para luchar. ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Tomarles las armas y decirles 'por cierto, buena suerte plantando olivos'? No puede suceder. Tenemos que ayudarlos", dijo Barrack, acerca de los soldatos de Hezbollah sido financiados desde principios de la década de 1980 por Teherán.

"Nosotros, todos nosotros, el Golfo, USA, los libaneses, vamos a actuar juntos para crear un foro económico que genere un sustento", dijo Barrack.

Cuando se le preguntó por qué Estados Unidos no va a discutir el tema de Hezbollah directamente con Irán en lugar de viajar a Israel y Siria, Barrack dijo: "¿Crees que eso no está sucediendo? Adiós".

