La miniserie de 8 episodios con Colin Farrell que no podés ignorar

Aunque "Sugar" haya pasado un poco desapercibida, la crítica la recibió muy bien. Kinótico la describió como "una serie que ya merecía atención antes del giro loco que la ha colado en la conversación (…) historia de detectives a la que un volantazo del guion ha puesto en el mapa". Por su parte, Diario El Periódico remarcó: “Eficaz 'neo-noir' (…) uno es consciente de la existencia de algo extraño en toda esta historia (…) Algunos escucharán la respuesta y gritarán: '¡Qué estupidez!'. Otros, como quien esto firma, celebramos esa clase de delirios”.

Telegraph, en tanto, destacó: “Un bello museo del cine de mediados del siglo XX, con John Sugar como el más guapo de sus ídolos”, subrayando la capacidad de la serie de hacerle homenaje a las viejas historias de detectives y, al mismo tiempo, mantener la originalidad.

Con la primera temporada cerrada y una renovación confirmada para la temporada 2, la historia de Sugar todavía tiene mucho por contar. El final deja abiertas varias puertas: nuevas investigaciones, sorpresas más audaces y un universo con crímenes y ciencia ficción que no pierde el pulso. Con 8 episodios, es fácil de ver en una tarde y, a la vez, suficientemente densa como para quedarse maquinando después de cada capítulo.

