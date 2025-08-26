Buscan modificar la Ley de Trabajo: En qué casos se extenderán las licencias pagas

Una licencia especial para trabajadores en grandes empresas

La propuesta no alcanzaría a las pymes, sino únicamente a las compañías con más de 100 trabajadores. Según el legislador, esta diferencia busca evitar que las pequeñas y medianas empresas —más sensibles a la ausencia prolongada de un empleado— se vean afectadas en su funcionamiento. En cambio, en las grandes compañías la licencia extendida de un trabajador no comprometería de manera significativa la actividad.