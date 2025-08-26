En el Congreso buscan debatir un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar el tiempo durante el cual un trabajador puede cobrar su salario en caso de enfermedad o accidente.
Buscan modificar la Ley de Trabajo: En qué casos se extenderán las licencias pagas
En el Congreso Nacional presentaron un proyecto de ley que propone extender las licencias remuneradas en casos puntuales. No alcanzaría a las pymes.
La iniciativa, presentada por el diputado nacional Oscar Agost Carreño, apunta a garantizar un mínimo de seis meses de licencia paga para quienes tengan más de un año de antigüedad y trabajen en empresas con más de 100 empleados.
Qué dice la ley actual
Hoy, el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que un empleado con menos de cinco años de antigüedad solo puede acceder a tres meses de licencia paga si no tiene cargas de familia. Ese plazo, argumenta el proyecto, resulta insuficiente para tratamientos prolongados como los oncológicos o cirugías complejas, que en la mayoría de los casos superan los tres meses de recuperación.
Una licencia especial para trabajadores en grandes empresas
La propuesta no alcanzaría a las pymes, sino únicamente a las compañías con más de 100 trabajadores. Según el legislador, esta diferencia busca evitar que las pequeñas y medianas empresas —más sensibles a la ausencia prolongada de un empleado— se vean afectadas en su funcionamiento. En cambio, en las grandes compañías la licencia extendida de un trabajador no comprometería de manera significativa la actividad.
Fundamentos del proyecto
En los fundamentos, Agost Carreño subrayó que el objetivo es brindar mayor respaldo a quienes atraviesan problemas de salud graves, garantizando que no pierdan ingresos en un momento tan delicado. “Una enfermedad compleja puede dejar al trabajador sin alternativa de subsistencia. Es en ese contexto donde el Estado debe ofrecer una respuesta”, sostuvo.
El proyecto ya está en la Cámara de Diputados y espera tratamiento en comisiones. De avanzar, significaría un cambio sustancial en la cobertura de licencias médicas para miles de trabajadores en relación de dependencia en la Argentina.
