Este martes (26/8) se cumple el tercer día del plan de lucha de los controladores aéreos con un paro de actividades que afecta a unos 178 vuelos en reclamo de mejoras salariales. Los paros del gremio Atepsa también generaron más de 250 reprogramaciones afectaron a más de 44 mil pasajeros. El Gobierno amenazó con sanciones.
178 VUELOS AFECTADOS
Tercer día de paro de los controladores aéreos a pesar de las amenazas del gobierno
Se cumple el 3er día de paro de los controladores aéreos y el Gobierno les exigió prestar al menos un 45% del servicio o serán sancionados.
Doble turno del paro de controladores aéreos
“Aerolíneas Argentinas informa que su programación para el día 26 de agosto se verá nuevamente alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA. Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros", informó la empresa.
“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluyó el comunicado de Aerolíneas Argentinas.
El paro de este martes será en dos turnos: de 7 a 10 y de 14 a 17, según el cronograma de medidas de fuerza que días atrás difundió Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) en el marco de un prolongado conflicto salarial con EANA que no logró resolverse a pesar de la conciliación obligatoria.
Las protestas seguirán el jueves 28 de agosto, donde se impedirán los despegues entre las 13 y las 16 y el sábado 30 será la última acción gremial con dos paros de controladores, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22 horas.
Advertencia del Gobierno
Este martes el Gobierno nacional salió a exigir el cumplimiento de servicios mínimos por parte de los trabajadores.
“En función a la proximidad del desarrollo de la tercera jornada de paro de los controladores aéreos, a realizarse durante el martes 26 de agosto de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00, se recuerda que los servicios de navegación aérea son un servicio esencial establecido por ley y que se debe prestar un servicio mínimo del 45% de la operación aérea contemplada”, dijo en un comunicado ayer a la tarde la Secretaría de Transporte de la Nación.
Agrega que “el cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo ante eventuales intentos de paralización total”.
Y sostiene que, “en caso de constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”.
“Asimismo -añade-, la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores en cuanto tales, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional”.
Denuncias y multas
Por su parte, desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se evalúa realizar denuncias formales para activar sanciones económicas. Considera efectuar reclamos por daños económicos, “reservándose acciones judiciales ante la afectación al sistema aerocomercial, se analizan vías administrativas y legales”.
Advierten que “se podrían llevar adelante multas millonarias por el impacto operativo y financiero de las medidas gremiales, que afectan conectividad y seguridad aérea”.
“EANA mantiene un monitoreo legal y operativo activo, reservándose el derecho de avanzar con medidas legales adicionales si persiste el incumplimiento”, concluyen.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Escala el conflicto en Acindar, Ternium y Vassalli: Trabajadores en alerta
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
Licitación: El Tesoro ofrece de todo con el fin de secar la plaza
Lautaro Martínez hizo el gol más terco: incansable, pillo y perseverante