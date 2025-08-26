Juicio millonario a Sting: Sus excompañeros de The Police le reclaman plata perdida

Embed

Cómo Sting se quedó con toda la plata

The Police se formó en Londres en 1977 y en pocos años saltó del punk a dominar el new wave internacional. Con 5 álbumes de estudio, varios números uno en Reino Unido y Estados Unidos, y hits como "Roxanne", "Message in a Bottle" y "Every Breath You Take", la banda se estableció en una posición económica y cultural muy sólida. Sin embargo, la estructura de los créditos y las regalías siempre favoreció a Sting como compositor principal.

image El éxito de The Police concentró los derechos de autor en Sting, dejando a los demás miembros fuera de las regalías. El juicio podría marcar un precedente tanto para la banda como para otros conjuntos musicales.

Según registros consultados por The Sun y The Mirror, Sting recibe £550.000 por año en regalías solo por "Every Breath You Take", mientras que Summers y Copeland no tenían participación en los derechos de autor del tema, a pesar de haber contribuido significativamente a su arreglo y sonido. Aquello muestra un modelo de compensación desbalanceado, muy común en la industria musical de los 80, donde la autoría se concentraba en un miembro mientras a los demás músicos les correspondía cobrar como intérpretes.

El desenlace de este juicio va a tener implicancias económicas directas, tanto para Sting como para los futuros acuerdos de regalías y la interpretación de los derechos de autor en otras bandas históricas.

