Sting vuelve a ser tapa internacional, pero no por su música ni un reencuentro de The Police. Sus excompañeros Andy Summers y Stewart Copeland lo llevan a juicio por una disputa millonaria que se llevaba años fermentando. La banda que marcó toda una era del rock ahora enfrenta un conflicto que podría cambiar cómo se recuerda su historia.
POR SU TEMA MÁS EMBLEMÁTICO
Juicio millonario a Sting: Sus excompañeros de The Police le reclaman plata perdida
Sting va a los tribunales por reclamos millonarios de sus excompañeros de The Police. La disputa gira en torno a regalías históricas de su mayor éxito.
El conflicto económico detrás del hit más famoso de The Police
El foco de la pelea está en "Every Breath You Take", el clásico de 1983 que convirtió a Sting en un ícono mundial. Según The Sun, Summers y Copeland buscan millones de libras en regalías perdidas, argumentando que su contribución musical nunca fue reconocida. Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Sumner, aparece como demandado junto a su compañía Magnetic Publishing Limited. Solo esta canción le genera al exvocalista unas £550.000 al año en regalías.
Un informante cercano al conflicto le dijo a The Sun: "Los abogados intentaron llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, pero chocaron con un punto muerto. Andy y Stewart decidieron que no había alternativa que la corte". La demanda está listada en la High Court de Londres bajo "contratos y acuerdos comerciales generales", y refleja el fracaso de años de negociaciones que buscaban cerrar esta brecha financiera sin ir a juicio.
Aunque un portavoz de Sting negó en The Mirror que la acción legal estuviera relacionada con la canción, los antecedentes muestran que la falta de créditos compartidos fue un problema recurrente en la banda. Summers y Copeland sostienen que su participación en la creación de la música debería traducirse en compensaciones económicas, especialmente considerando la magnitud del éxito del tema, que fue el quinto single más vendido de la década de 1980.
Cómo Sting se quedó con toda la plata
The Police se formó en Londres en 1977 y en pocos años saltó del punk a dominar el new wave internacional. Con 5 álbumes de estudio, varios números uno en Reino Unido y Estados Unidos, y hits como "Roxanne", "Message in a Bottle" y "Every Breath You Take", la banda se estableció en una posición económica y cultural muy sólida. Sin embargo, la estructura de los créditos y las regalías siempre favoreció a Sting como compositor principal.
Según registros consultados por The Sun y The Mirror, Sting recibe £550.000 por año en regalías solo por "Every Breath You Take", mientras que Summers y Copeland no tenían participación en los derechos de autor del tema, a pesar de haber contribuido significativamente a su arreglo y sonido. Aquello muestra un modelo de compensación desbalanceado, muy común en la industria musical de los 80, donde la autoría se concentraba en un miembro mientras a los demás músicos les correspondía cobrar como intérpretes.
El desenlace de este juicio va a tener implicancias económicas directas, tanto para Sting como para los futuros acuerdos de regalías y la interpretación de los derechos de autor en otras bandas históricas.
