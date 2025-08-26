San Lorenzo de luto por la muerte de Santiago Guzmán Zanni

El comunicado de San Lorenzo por la muerte de Santiago Guzmán Zanni

A través de sus redes sociales oficiales, el Cuervo emitió un comunicado por el deceso del joven de 15 años:

"La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.

Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia.

El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo.

Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones".

