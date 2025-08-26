El juvenil de 15 años Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de San Lorenzo de Almagro, falleció este lunes 25 de agosto luego de combatir durante mucho tiempo contra una dura enfermedad. La institución azulgrana decretó tres días de duelo en memoria del chico.
PADECÍA UNA ENFERMEDAD
San Lorenzo de luto por la muerte de Santiago Guzmán Zanni
San Lorenzo llora la partida física de Santiago Guzmán Zanni, juvenil de 15 años que luchó contra una dura enfermedad. El club dispuso tres días de duelo.
Valentino, de la categoría 2010, formaba parte de la Octava División del Ciclón comandada por Diego Molares.
En octubre del 2023, Guzmán Zanni visitó al plantel profesional de Ruben Darío Insúa durante un entrenamiento, y posó junto a ellos en una foto grupal en la ciudad deportiva a metros del Nuevo Gasómetro.
En medio de la lucha contra su padecimiento, el juvenil posteó un mensaje en agradecimiento al apoyo de sus compañeros y los empleados del club azulgrana, donde mencionó que "San Lorenzo, más que un club, una familia".
El comunicado de San Lorenzo por la muerte de Santiago Guzmán Zanni
A través de sus redes sociales oficiales, el Cuervo emitió un comunicado por el deceso del joven de 15 años:
"La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.
Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia.
El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo.
Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones".
