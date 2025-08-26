El Pastor Giménez se adjudicó haber cortado la mala racha de Boca: "Bendecimos al barrio"

ELPASTORGIMENEZSEADJUDICOHABERCORTADOLAMALARACHADEBOCABENDECIMOSALBARRIOFOTO3 El Pastor Giménez reveló que fue el responsable de cortar la racha histórica de Boca de partidos sin victorias y aseguró que “bendecimos a todo el barrio completo”.

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Embed - BOCA 2 - 0 BANFIELD | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

