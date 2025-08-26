El Pastor Giménez reveló en un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Facebook ser el responsable de que Boca cortara la mala racha de partidos sin victorias tras alcanzar dos victorias consecutivas en el Torneo Clausura 2025 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield en “La Bombonera”.
TORNEO CLAUSURA 2025
El Pastor Giménez se adjudicó haber cortado la mala racha de Boca: "Bendecimos al barrio"
El Pastor Giménez reveló que fue el responsable de cortar la racha histórica de Boca de partidos sin victorias y aseguró que “bendecimos a todo el barrio”.
Sobre toda esta situación, en el Mundo Boca se habla que la pasada crisis solo se dio por una cuestión meramente futbolística y que el cambio vino de la mano de los resultados, mientras que algunos apuntan a que la cuestión cambió por una “ayuda divina”.
El Pastor Giménez aseguró haber cortado la mala racha de Boca
Y en ese sentido, el que se adjudicó el fin del mal período fue el Pastor Giménez. Es que el reconocido telepredicador contó que visitó el Templo con intenciones de “bendecir y cortar toda maldición” tras cuatro meses sin triunfos.
Así lo transmitió el propio Pastor en su cuenta de Facebook, en la cual subió un book de fotos dentro de “La Bombonera”: “Me hice de Boca por 30 minutos y entré a la cancha de Boca el sábado 16 a las 16 horas para bendecir y cortar toda maldición. Bendecimos a todo el barrio de La Boca por completo”, relató Giménez en el posteo que publicó el domingo 17 de agosto por la noche, tras el triunfo ante la Lepra mendocina. ¿Creer o reventar? Tal vez, sí. De eso se trata y a eso apuntan los comentarios de la publicación que generó el cambio para los de Miguel Ángel Russo.
Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y se acomodó en el Grupo A del Clausura
Boca Juniors derrotó este último domingo 24/08 2-0 a Banfield en “La Bombonera”, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.
Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
