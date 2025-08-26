Van pasando las fechas y Talleres de Córdoba no logra salir de la zona roja. El equipo que dirige Carlos Tévez ganó tan sólo un partido sobre seis disputados. Reina un clima social que está al borde del colapso y una crisis institucional muy profunda con Andrés Fassi como el mayor apuntado.
TALLERES DE CÓRDOBA
Otra marcha en contra de Andrés Fassi: cuándo y dónde será
Los hinchas de Talleres de Córdoba se autoconvocaron a una manifestación en contra del presidente del club, Andrés Fassi, por la crisis deportiva-institucional.
La única victoria de la T por el Torneo Clausura fue en la fecha 2 contra Independiente, precisamente, el anterior cuadro que dirigió el Apache desde que comenzó su camino en la conducción técnica.
Y la última vez que se quedó con los tres puntos frente a su gente fue el 5 de abril, en un triunfo 2x0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
Carlitos tiene un espíritu luchador y le gustan este tipo de desafíos. Ha sido uno de los grandes artífices para salvar al Rojo del descenso allá por 2023 y supo poner de pie a un Rosario Central en su primera experiencia en la línea de cal en 2022.
El gran interrogante es qué le deparará el futuro inmediato al frente del conjunto cordobés.
Luego de la derrota 0-3 ante Atlético Tucumán el pasado sábado 23/8, surgieron diferentes rumores respecto a una supuesta renuncia de Tévez.
La página Ataque Futbolero, tuiteó: "Carlos Tévez tiene la intención de renunciar como DT de Talleres. Hoy le pidió a Andrés Fassi que no entre al vestuario hoy post 0-3 vs Atlético Tucumán y mañana tendrán una reunión", citando a Ignacio Castellano.
No obstante, y pese a que Carlitos suspendió la conferencia de prensa luego de la catastrófica caída ante el Decano, los rumores fueron perdiendo fuerza y se confirmó que el ídolo de Boca continuará sentado en el banco de suplentes tallarín. Al menos, por una fecha más...
Nueva manifestación contra Andrés Fassi: cuándo y dónde será
Desde este lunes (25/8), comenzó a circular en las redes sociales un flyer con una invitación a los socios de Talleres de Córdoba para concentrarse en las instalaciones de La Boutique de Barrio Jardín este miércoles 27 de agosto desde las 19 horas.
La movilización organizada de hinchas se produce luego de horas calientes en contra del presidente del elenco cordobés, Andrés Fassi, quién es el mayor apuntado por esta crisis deportiva e institucional.
Los hinchas del Matador ya se habían autoconvocado el pasado 27 de julio en las afueras del CARD Amadeo Nuccetelli para evitar la reforma estatutaria que planea Fassi.
Desde el elenco cordobés convocaron a los asambleístas para tratar seis temas que influyan directamente en el club: designación de tres socios para que suscriban el acta de asamblea, motivos por los cuales la asamblea se desarrolla fuera de término, memoria y balance correspondiente al periodo 1 de enero de 2024 - 31 de diciembre de 2024, aprobación del presupuesto anual para el periodo 2025, designación de responsables en función de los requerimientos de Liga Profesional, AFA y Conmebol y reforma parcial y modernización del Estatuto Social, según detalló Doble Amarilla.
Cuándo vuelve a jugar Talleres de Córdoba
Los dirigidos por Carlos Tévez buscarán levantar cabeza el próximo domingo 31 de agosto desde las 16:45 hs. ante Deportivo Riestra en su casa, el Mario Alberto Kempes.
La T debe ganar o ganar. A falta de 10 fechas para el final de la fase regular del Clausura, Talleres estaría jugando un desempate ante Aldosivi por no descender.