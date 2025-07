Boca: Un ex panelista de Pollo Vignolo podría integrar el Consejo de Fútbol

El miércoles 30, la incógnita en Boca Predio era qué iba a suceder con los nombres que supuestamente no iban a continuar (Chicho Serna y Raul Cascini), pero se hicieron presentes en el club en contra de todo pronóstico.

Seguramente sean horas decisivas en ese sentido y en estas horas se defina que pasa con el Consejo de Fútbol.

¿Un ex integrante del panel de Pollo Vignolo en ESPN?

El martes 29 de julio por la mañana, en el programa Superfutbol de TyC Sports, el conductor Agustín Fantasía, le preguntó a Claudio "Tati" Civiello si hay algún nombre y la respuesta del panelista fue: "anda dando vueltas el nombre del Mono", refiriéndose a Carlos Navarro Montoya.

Ya el miércoles 30 de julio, el periodista Federico Cristofanelli confirmó: "El Mono Navarro Montoya, Beto Márcico y José Pekerman estarían dispuestos a trabajar como manager en Boca. Hablé con todos de primera mano. Por ahora, Riquelme sigue analizando qué hacer con el actual Consejo de Fútbol. "

Es interesante remarcar, que hasta hace no mucho, el ex arquero del Xeneize, era panelista de ESPN F90, envío conducido por Pollo Vignolo en ESPN.

Es más, el ex futbolista, según su versión, tuvo que dejar el canal por su opinión sobre Boca. "Seguiré opinando sobre mi querido Boca con el respeto que amerita mi credibilidad generada por mi conducta, lamento que el Sr. Gaston Gonzalez en ESPN no fuera respetuoso conmigo y que considere, por mis opiniones, no ser apto para trabajar en el canal", aseguró el ex arquero.

El "Mono" fue coordinador de Inferiores en el inicio de la gestión de Jorge Ameal y Riquelme durante nueve meses.

