Sebastián El Pollo Vignolo analizó la actualidad de Boca en su programa del canal de ESPN y, a pesar de su recuperación futbolística que le permitió cortar con la mala racha de partidos sin victorias, pidió que saquen del plantel a Juan Barinaga.
El Pollo Vignolo no cree en la recuperación de Boca y pidió sacar a Barinaga
Sebastián El Pollo Vignolo opinó sobre la actualidad de Boca en ESPN y, a pesar de su recuperación futbolística, pidió sacar a Juan Barinaga.
Hay que mencionar que el “Xeneize” alcanzó dos victorias consecutivas frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield que le permitieron encarrilarse en el Torneo Clausura 2025 pero al Pollo Vignolo parece no dejarlo conforme.
El Pollo Vignolo pidió que saquen del plantel de Boca a Juan Barinaga
“Yo creo que Boca necesita otro tipo de lateral derecho, que vaya y que ataque”, expresó Sebastián Vignolo en ESPN F12. El plantel que se encuentra en manos de Miguel Ángel Russo cuenta como otras alternativas a Lucas Blondel y Luis Advíncula, pero el primero no suma minutos por estar relegado. Mientras que el experimentado peruano no tendría nivel para ser titular.
“Ponele que está bien, un cuatro de cinco puntos. Tiene que tener un cuatro que juegue de ocho. Para mí, el Pampa Calvo que no era un fuera de serie, era más que Juan Barinaga. Tiene uno que defiende pero debe tener algo más”, profundizó. De momento, Boca no considera salir en la búsqueda de un lateral derecho. No solo porque necesita de un cupo de una venta o préstamo al extranjero, sino que muchos clubes se encuentran en plena competencia y se niegan a vender.
¿Cómo llegó Juan Barinaga a Boca?
Es importante recordar que Juan Barinaga llegó el 30 de agosto del 2024 a Boca, después de que se comprara su ficha en 3 millones de euros a Belgrano de Córdoba. Sus estadísticas señalan que estuvo presente en 19 partidos y fue titular en 14 de ellos. Un buen promedio, pero un análisis más en contexto permite entender que todavía no se adapta a las exigencias.
Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y se acomodó en el Grupo A del Clausura
Boca Juniors derrotó este último domingo 24/08 2-0 a Banfield en “La Bombonera”, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.
Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
