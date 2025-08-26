El Pollo Vignolo no cree en la recuperación de Boca y pidió sacar a Barinaga

ELPOLLOVIGNOLONOCREEENLARECUPERACIONDEBOCAYPIDIOSACARABARINAGAFOTO2 Sebastián El Pollo Vignolo opinó sobre la actualidad de Boca en ESPN y, a pesar de su recuperación futbolística, pidió sacar a Juan Barinaga.

¿Cómo llegó Juan Barinaga a Boca?

Es importante recordar que Juan Barinaga llegó el 30 de agosto del 2024 a Boca, después de que se comprara su ficha en 3 millones de euros a Belgrano de Córdoba. Sus estadísticas señalan que estuvo presente en 19 partidos y fue titular en 14 de ellos. Un buen promedio, pero un análisis más en contexto permite entender que todavía no se adapta a las exigencias.

Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y se acomodó en el Grupo A del Clausura

Boca Juniors derrotó este último domingo 24/08 2-0 a Banfield en “La Bombonera”, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Embed - BOCA 2 - 0 BANFIELD | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

