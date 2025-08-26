River Plate de Marcelo Gallardo tenía todo para llevarse la victoria ante Lanús en un partido en el que no jugó bien, pero el Granate lo empató en la última jugada. En el Millonario, estalló la polémica en Twitter por lo que dijo Diego Latorre sobre Matías Galarza Fonda.
¿TIENE RAZÓN?
Polémica: Diego Latorre sacudió al mundo River con lo que dijo sobre un jugador
Todos en River Plate hablaron sobre lo que dijo Diego Latorre sobre el ex Talleres Matías Galarza Fonda.
El ex Talleres fue titular en La Fortaleza y, desde su llegada del Matador, ha sido un jugador bastante utilizado por el Muñeco. Sin embargo, el paraguayo genera opiniones divididas entre los hinchas.
Diego Latorre y Matías Galarza Fonda
El partido disputado ayer, 25 de agosto, fue flojo, pero daba la sensación de que quien marcara un gol se quedaría con la victoria.
Quien hizo ese gol fue River Plate pero en contra de todo pronóstico, Lanús lo empató en la última y generó el enojo de Marcelo Gallardo.
El Muñeco, optó por varios jugadores que no tuvieron minutos ante Libertad de Paraguay el pasado jueves y que seguramente, tampoco salgan de la partida por Copa Argentina el jueves próximo.
Uno de los jugadores que fue titular, fue Matías Galarza Fonda, el ex Talleres.
Diego Latorre, comentarista del partido para ESPN Premiu, (Pollo Vignolo fue el relator), expresó sobre el paraguayo: "no se cuanto más puede mejorar Galarza en River. Tendrá mucha predisposición pero se necesita ideas y serenidad por lo menos para darle la pelota a un compañero".
La página Política en River, generó polémica con su tuit: "Diego Latorre acaba de decir que a Galarza no le da para tocarle una pelota a un compañero. Que no le da. Morena Beltrán, justo en cámara, se reía a carcajadas. Nos transmite BocaTV. Un asco.".
Lo cierto es que Galarza, es un jugador que hasta el momento, ha demostrado mucha actitud pero con la pelota, no suele tomar las mejores decisiones.
Cabe recordar que el Millonario, pagó alrededor de 3,5 millones de dólares por el 70% del pase de Matías Galarza Fonda.
Lo que se le viene a River
River Plate no puede quedarse con el sabor amargo del empate de Lanús en la última jugada.
Al Millonario se le viene un partido fundamental de eliminación directa y debe levantar cabeza para afrontar dicho encuentro.
El próximo jueves 28 de agosto, el club de Núñez se enfrentará a Unión de Santa Fé por los octavos de final de Copa Argentina desde las 21:15 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Si los de Gallardo logran pasar a la siguiente instancia, se enfrentarán a Racing Club de Avellaneda con el morbo que eso representa (por Maximiliano Salas).
Por el Torneo Clausura, el próximo partido para la Banda será el domingo 31 de agosto ante San Martín de San Juan en el Monumental.
De igual manera, el gran objetivo es la Copa Libertadores. Se enfrentará a Palmeiras por los cuartos de final los miércoles 17 y 24 de septiembre.
