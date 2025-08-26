La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez desató un vendaval de rumores que puso a Andrés Gil en el centro de la escena sin haberlo buscado. En medio del reciente divorcio y de versiones cruzadas, el actor decidió hablar, mientras Vázquez eligió un gesto inesperado que dejó más preguntas que certezas.
"NOS QUEREMOS MUCHO"
Andrés Gil puso los puntos y Nicolás Vázquez respondió con un gesto inesperado
Andrés Gil habló sobre su vínculo con Gimena Accardi en medio del divorcio de la actriz y Nicolás Vázquez. La situación sigue dando que hablar.
Andrés Gil intenta blindar a su familia en medio del escándalo
El silencio muchas veces protege, pero también alimenta fantasmas. Gil se mantuvo callado hasta que las especulaciones lo colocaron como el tercero en discordia. En Intrusos (América) fue directo: "Es todo falso. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo".
No hubo vueltas ni medias tintas: defendió la relación de amistad con su compañera y al mismo tiempo pidió respeto para Nico Vázquez, a quien describió "en un momento bastante choto".
Pero lo interesante es cómo Gil eligió llevar la conversación a lo personal, a su propia vida familiar. "Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestra vida", remarcó. Algo que no es menor, ya que Gil no solo niega, sino que también reafirma la existencia de un presente sólido con Cande Vetrano, madre de su hijo.
En paralelo, la gira teatral En otras palabras lo obliga a subirse al escenario con Accardi noche tras noche. El fin de semana pasado en Bahía Blanca fue la prueba de fuego: viaje complicado por vuelos cancelados, ruta de por medio y un teatro lleno de público expectante.
A pesar del clima enrarecido, los actores cumplieron sin alterar la rutina. Gil lo sintetizó así: "Queremos disfrutar los últimos días de gira… hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo". Profesionalismo, pero con la presión mediática respirándose detrás de cada función.
El divorcio no cortó los gestos de amor de Nicolás Vázquez
Mientras tanto, Nicolás Vázquez eligió un camino distinto. El jueves pasado firmó el divorcio junto a Gimena Accardi y, según relató el periodista Gustavo Méndez en Mujeres argentinas, se retiraron tomados de la mano, llorando y hasta compartieron un desayuno después del trámite. Lejos de la frialdad judicial, la escena mostró que dieciocho años de historia no se archivan en un expediente.
La sorpresa fue aún mayor cuando Accardi compartió en Instagram un mensaje emotivo tras su función en Bahía Blanca: "Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor". Vázquez reaccionó con un corazón blanco y el símbolo del infinito. Un gesto mínimo, pero que no es la respuesta de alguien indiferente ni de alguien que se desentiende del pasado.
Ese cruce virtual fue leído por muchos como una señal de que, más allá de la infidelidad reconocida por Accardi y del desgaste que llevó al final, entre ellos todavía existe un lazo profundo que no desaparece con la firma del juez. Méndez aportó otro dato: a Vázquez se lo vio más delgado y golpeado, señal de que el proceso no fue nada liviano.
En definitiva, mientras Gil intenta despegarse del ruido mediático y proteger a su familia, Vázquez eligió mostrarse vulnerable y mantener el respeto por una relación que marcó a toda una generación de espectadores. Dos reacciones distintas frente al mismo escándalo, que dicen más que mil desmentidas o posteos en redes.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei
Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos