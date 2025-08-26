Andrés Gil puso los puntos y Nicolás Vázquez respondió con un gesto inesperado

A pesar del clima enrarecido, los actores cumplieron sin alterar la rutina. Gil lo sintetizó así: "Queremos disfrutar los últimos días de gira… hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo". Profesionalismo, pero con la presión mediática respirándose detrás de cada función.

El divorcio no cortó los gestos de amor de Nicolás Vázquez

Mientras tanto, Nicolás Vázquez eligió un camino distinto. El jueves pasado firmó el divorcio junto a Gimena Accardi y, según relató el periodista Gustavo Méndez en Mujeres argentinas, se retiraron tomados de la mano, llorando y hasta compartieron un desayuno después del trámite. Lejos de la frialdad judicial, la escena mostró que dieciocho años de historia no se archivan en un expediente.

image Nicolás Vázquez firmó el divorcio, pero se despidió con lágrimas y un desayuno compartido con Accardi. Su gesto en redes mostró que el vínculo emocional sigue vivo pese a la ruptura.

La sorpresa fue aún mayor cuando Accardi compartió en Instagram un mensaje emotivo tras su función en Bahía Blanca: "Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor". Vázquez reaccionó con un corazón blanco y el símbolo del infinito. Un gesto mínimo, pero que no es la respuesta de alguien indiferente ni de alguien que se desentiende del pasado.

image

Ese cruce virtual fue leído por muchos como una señal de que, más allá de la infidelidad reconocida por Accardi y del desgaste que llevó al final, entre ellos todavía existe un lazo profundo que no desaparece con la firma del juez. Méndez aportó otro dato: a Vázquez se lo vio más delgado y golpeado, señal de que el proceso no fue nada liviano.

En definitiva, mientras Gil intenta despegarse del ruido mediático y proteger a su familia, Vázquez eligió mostrarse vulnerable y mantener el respeto por una relación que marcó a toda una generación de espectadores. Dos reacciones distintas frente al mismo escándalo, que dicen más que mil desmentidas o posteos en redes.

