Pamela David cruzó a Mirtha Legrand por criticar la confesión de Gimena Accardi

Pamela David y sus disculpas a Karina Milei

Hace algunos días Pamela David sacudió el avispero cuando inesperadamente en su programa Desayuno Americano apuntó contra Karina Milei al señalar que lucía un costoso reloj Rolex que vale 35.000 dólares, sin embargo posteriormente reconoció que se confundió y pidió disculpas al aire.

En primera instancia, después de notar su error acudió a su cuenta personal de X para disculparse luego de que la hermana del mandatario nacional se encargara de desmentirla y mediante imágenes mostrar que en verdad el valor del objeto que utiliza es de 1.000 dólares.

Luego de la aclaración, la conductora escribió: "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".

"Esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, que no estábamos contando porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía puesto que para mí era un Rolex que no es dicho por ella", dijo posteriormente.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 7 capítulos que dejó al público pidiendo más

"Viví un recontra infierno": Flor Vigna habló sin filtros de Luciano Castro

Dieta sexual: Nutricionistas revelan los mejores y peores alimentos para tu libido

La estafa que invade Gmail y de la que ningún usuario logra escapar

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla