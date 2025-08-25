Durante la noche del sábado (23/08) Mirtha Legrand habló en su programa acerca del escándalo que se generó luego de que Gimena Accardi confesara que le había sido infiel a Nicolás Vázquez y sus dichos rápidamente fueron repudiados por Pamela David.
"ME HUBIERA ENCANTADO ESTAR EN ESA MESA"
Pamela David cruzó a Mirtha Legrand por criticar la confesión de Gimena Accardi
La conductora, de 98 años, criticó que la actriz por el hecho de que haya revelado que le fue infiel a su exmarido y Pamela David no se lo dejó pasar.
"No se explican esas cosas, se ocultan. No se hablan más", dijo la conductora, de 98 años, y no tuvo inconvenientes a aclarar el motivo: "A él lo hace quedar como un cornudo". Su comentario no pasó desapercibido y su colega aprovechó para responderle en Desayuno Americano.
Luego de observar lo que había dicho, expresó: "Seguimos en un país machista, pasa que no lo queremos ver. Nosotros en la televisión tenemos una mirada más progre, de como más avanzada y la verdad que en los hogares está el chiste".
"Me hubiera encantado estar de invitada en esa mesa y la verdad hubiera tenido un mano a mano con este cambio que hubo cultural", confesó posteriormente y aclaró: "Si hay alguien que conoce el cambio cultural es Mirtha Legrand".
Pamela David y sus disculpas a Karina Milei
Hace algunos días Pamela David sacudió el avispero cuando inesperadamente en su programa Desayuno Americano apuntó contra Karina Milei al señalar que lucía un costoso reloj Rolex que vale 35.000 dólares, sin embargo posteriormente reconoció que se confundió y pidió disculpas al aire.
En primera instancia, después de notar su error acudió a su cuenta personal de X para disculparse luego de que la hermana del mandatario nacional se encargara de desmentirla y mediante imágenes mostrar que en verdad el valor del objeto que utiliza es de 1.000 dólares.
Luego de la aclaración, la conductora escribió: "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".
"Esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, que no estábamos contando porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía puesto que para mí era un Rolex que no es dicho por ella", dijo posteriormente.
