La miniserie de 7 capítulos que dejó al público pidiendo más

Crítica celebra a "Generación 2009" como una miniserie atrapante

No es casualidad que la crítica haya recibido la serie con los brazos abiertos. Para Shane Ryan de Paste Magazine, "Con estos actores, 'Generación 2009' es una miniserie estupenda de 7 capítulos".

Por su parte, Nick Schager de The Daily Beast agregó que la serie es "Una fantasía que parece sacada de los titulares actuales: su material sobre IA sirve como un interesante marco contextual para una historia sobre la eterna búsqueda para conocerse a uno mismo, a otros y al mundo".

Mientras que Karina Adelgaard de Heaven of Horror expresó, "Personalmente, me enganché completamente desde el episodio 1". Y no es para menos.

"Generación 2009" es un show que te atrapa con su ritmo, te mantiene inquieto con su misterio y te hace reflexionar sin volverse abrumador. Es la clase de serie que, una vez que la terminás, te deja pensando, pero con la sensación de haber disfrutado de un viaje increíble.

image "Generación 2009", miniserie en Disney+.

No obstante, como siempre mencionamos, las críticas son solo un punto de partida, pero la experiencia final es completamente personal. En simples palabras y con una expresión bien argentina, ahora, la pelota está en tu cancha.

