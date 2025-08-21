Se frena el consumo: mayoristas en picada y shoppings vuelven a caer

image Serie de ventas mayoristas. Fuente: INDEC.

Las ventas totales a precios corrientes (sin descontar la inflación), para junio de 2025 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, sumaron 309.648,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 18,0% respecto al mismo mes del año anterior.

"En las ventas totales a precios corrientes, durante junio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, 54,1%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 47,7%; “Electrónicos y artículos para el hogar”, 35,7%; y “Panadería”, 24,4%", especifica el informe.

En contraposición, el Índice de ventas totales a precios constantes referido a los supermercados muestra un aumento de 0,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una variación creciente de 4,0% respecto a igual período de 2024.

image Variación de consumo en supermercados en junio 2025. Fuente: INDEC.

Consumo en Centros de compras

"Las ventas totales a precios corrientes en junio de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 592.710,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 27,8% respecto al mismo mes del año anterior", afirma el informe del INDEC. Este incremento es menor a la inflación interanual a junio, por eso, teniendo en cuenta los precios constantes, hubo una caída del consumo real.

Las ventas en los shoppings disminuyó en el último año. Las ventas totales a precios constantes, en junio de 2025, alcanzaron un total de 7.270,5 millones de pesos, lo que representa una caída de 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Con un salario disponible cada vez menor para las familias argentinas, la restricción en el consumo comienza a verse reflejada en una mayor cantidad de relevamientos del INDEC.

