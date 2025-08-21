En un paso pionero en América Latina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) lanzó oficialmente “BA Cripto”, una iniciativa que permite a vecinos y empresas pagar impuestos (como el ABL, Patentes o Ingresos Brutos) y hasta trámites no tributarios (como licencias de conducir o multas de tránsito) con criptomonedas, utilizando un simple código QR, en CABA.
Ahora se pueden pagar impuestos con criptomonedas en CABA
El gobierno porteño lanzó “BA Cripto”, un programa que permite abonar ABL, patentes y más con criptomonedas desde cualquier billetera digital en CABA.
Además el programa incluye diferentes medidas que promueven el uso de criptomonedas en la Ciudad.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó el anuncio con una ambiciosa declaración:
Según sus propias palabras, la Ciudad ya cuenta con “el capital humano” y ahora se está dotando de “herramientas” que reducen la burocracia y facilitan el cumplimiento de obligaciones por parte de contribuyentes y empresas.
CABA lanza “BACripto”
Durante el anuncio, también estuvieron presentes figuras clave del gabinete y del sector tecnológico, como el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Desarrollo Económico Hernán Lombardi, y el ministro de Hacienda y Finanzas Gustavo Arengo, entre otros. También acompañaron representantes de fintechs y empresas criptográficas de peso, como Binance, Bitso, Ripio, Lemon, Koibanks, BELO y la ONG Bitcoin Argentina.
El programa contempla cuatro medidas centrales:
- Actualización del nomenclador de actividades económicas: Se incorpora una nueva categoría para la compraventa de criptoactivos, facilitando declaraciones impositivas más claras y sin costo adicional.
- Exclusión del régimen de recaudación bancaria de Ingresos Brutos para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV): Procedimiento que elimina retenciones que pueden afectar el capital de trabajo de estas empresas, reforzando la seguridad jurídica.
- Base imponible diferencial para compraventa de cripto: Se propone tributar únicamente sobre la ganancia – es decir, la diferencia entre compra y venta –, lo que asimila estos activos digitales a otros instrumentos financieros.
- Pago de tributos y trámites con criptomonedas: A través de un código QR y un agregador provisto por la Ciudad, cualquier billetera digital podrá ser usada para abonar impuestos y otros pagos, de forma directa, rápida y sencilla. Actualmente, solo se puede realizar con algunas billeteras virtuales.
El ministro Lombardi subrayó que estas medidas ofrecen “menos burocracia, mayor seguridad jurídica y reglas claras”, mientras que Arengo destacó que el nuevo nomenclador brinda claridad y evita retenciones excesivas al sector.
La estrategia del GCBA para el futuro digital
En cifras, en la Ciudad ya existen alrededor de 10 mil personas recibiendo ingresos del exterior en criptomonedas o PayPal, y a nivel nacional hay más de 10 millones de cuentas cripto, representando el 22 % del volumen total en Latinoamérica. Este contexto impulsa el desarrollo de un marco regulatorio más ágil y adaptado al mundo digital, con el fin de atraer a empresas de cripto a radicarse en territorio porteño.
