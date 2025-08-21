Electrodomésticos hasta un 60% menos en Chile: Qué exige ARCA para traerlos a Argentina

14% de arancel

21% de IVA

11% de Impuesto a las Ganancias

2,5% de Ingresos Brutos

En consecuencia, los consumidores deben calcular con cuidado el valor final de la operación. Desde cámaras de comercio fronterizo advierten que, al sumar todos los tributos, el precio del producto puede incrementarse hasta en un 50% respecto al valor original de compra en Chile.

¿Qué electrodomésticos se pueden ingresar desde Chile?

La resolución de ARCA habilita únicamente electrodomésticos de línea blanca, como heladeras, cocinas, lavarropas o similares, siempre que sean para uso personal. La intención del organismo es evitar el ingreso masivo para reventa y, al mismo tiempo, permitir a los consumidores acceder a precios más competitivos en la región.

El permiso tiene además un límite temporal, solo se puede ingresar una unidad nueva por producto al año, por lo que quienes ya hayan realizado este trámite deberán esperar al año siguiente para volver a hacerlo.

¿Por qué ARCA abrió esta posibilidad para electrodomésticos en Chile?

Hasta ahora, la normativa de la ex AFIP prohibía el ingreso de electrodomésticos de gran tamaño dentro del equipaje. Con esta flexibilización, ARCA busca acomodar la regulación a la realidad del comercio fronterizo, especialmente en zonas como Río Gallegos, donde muchos viajeros cruzan a Punta Arenas en busca de mejores precios en línea blanca.

electrodomésticos, chile, arca

La medida, sin embargo, mantiene un fuerte control sobre los flujos de mercadería para impedir que los productos terminen en el mercado interno con fines comerciales.

frecuentemente eligen Chile para realizar compras de mayor valor. Con esta apertura, ARCA habilita una vía legal para que los argentinos accedan a electrodomésticos de calidad a precios internacionales, pero con límites claros que buscan preservar el control fiscal y la competencia leal en el mercado interno.

