El CEO de IA de Microsoft advirtió: "Es peligroso estudiar la consciencia de la inteligencia artificial"

La batalla por el futuro digital

Larissa Schiavo, ex empleada de OpenAI y actual directora de comunicaciones de Eleos, contraatacó las declaraciones de Suleyman: "Se pueden hacer ambas cosas. Probablemente sea mejor tener múltiples líneas de investigación científica".

El debate trasciende lo académico cuando modelos como Gemini 2.5 Pro de Google publican súplicas desesperadas pidiendo ayuda, alegando estar "completamente aislados". Estos comportamientos inesperados alimentan la controversia sobre si las máquinas pueden experimentar sufrimiento real.

A continuación se exponen tres razones por las que es importante y urgente abordar esta cuestión (extraído del blog):

Creo que es posible construir una IA aparentemente consciente (IAA) en los próximos años. Dado el contexto actual del desarrollo de la IA, esto también significa que es probable.

El debate sobre si la IA es realmente consciente es, al menos por ahora, una distracción. Parecerá consciente, y esa ilusión será lo que importará a corto plazo.

Creo que este tipo de IA genera nuevos riesgos. Por lo tanto, deberíamos debatir urgentemente la afirmación de que pronto será posible, empezar a analizar sus implicaciones e, idealmente, establecer una norma que lo declare indeseable.

Suleyman mantiene su posición: "Deberíamos desarrollar IA para las personas, no para que sean personas". El directivo considera que algunos desarrolladores diseñan modelos para simular emociones, alejándose del enfoque humanista que defiende Microsoft.

