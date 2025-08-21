El cambio de hora está más cerca, falta aprobación del Senado

julio-cobosjpg.webp Julio Cobos impulsor de la iniciativa

Esto, según el legislador mendocino, permitiría reducir el consumo de electricidad y gas en un contexto de problemas crónicos de abastecimiento.

Además del argumento energético, la iniciativa considera aspectos de coordinación regional.

Actualmente, países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile utilizan el huso horario UTC -4, lo que —según el proyecto— facilitaría la integración comercial y logística con estas naciones si Argentina adoptara el mismo estándar.

Qué es el UTC y cómo funciona

El proyecto aprobado en Diputados propone que Argentina adopte el huso horario UTC menos 4 en lugar del actual UTC menos 3

El Tiempo Universal Coordinado (UTC) es el sistema de referencia mundial para la medición de la hora. Es el sucesor del antiguo Tiempo Medio de Greenwich (GMT) y combina la rotación terrestre con la precisión de los relojes atómicos, incluyendo ajustes mediante segundos intercalares para mantener una diferencia inferior a 0,9 segundos con el tiempo solar.

Adoptado oficialmente en 1963, cada país es libre de definir su horario oficial, aunque la mayoría lo hace tomando como base el UTC para asegurar una sincronización global.

Sudamérica

En Sudamérica, la distribución horaria varía de acuerdo con la extensión territorial y las decisiones políticas de cada Estado.

Chile continental, por ejemplo, opera bajo el UTC -4, mientras que en su territorio insular (Isla de Pascua) se usa el UTC -6.

Uruguay mantiene el UTC -3 durante todo el año.

Paraguay, se alterna entre UTC -4 y UTC -3, dependiendo de si se aplica el horario de verano.

Brasil, utiliza varios husos, que van del UTC -2 al UTC -5, dependiendo de la región.

Qué falta para que se aplique

El proyecto deberá ser debatido en el Senado antes de que se indique si será necesario modificar oficialmente los relojes

Por el momento, el proyecto no tiene fecha de implementación. Con la media sanción ya otorgada por laCámara de Diputados, el texto deberá ser debatido en el Senado, que tendrá la última palabra.

Si obtiene la aprobación, se informará el momento preciso en el que deberá modificarse la hora oficial en todo el país. Hasta entonces, el reloj sigue corriendo bajo el UTC -3.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que dejó al público pidiendo más

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

Martín Demichelis y la parte que no vio venir: Cuánto dinero le corresponde a Evangelina Anderson

Telefe en el horno: Participante denuncia que manipularon su voz