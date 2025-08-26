Adrián Suar opinó tajante tras el divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Adrián Suar se apichonó con Viviana Canosa

La salida de Viviana Canosa de El Trece no quedó del todo clara aunque todos los cañones apuntan a que Adrián Suar y el resto de las autoridades del canal así lo decidieron a raíz de la polémica denuncia por presunta trata de personas que involucró a figuras como Lizy Tagliani y Florencia Peña, entre otras.

La prensa increpó al actor cuando estaba por entrar al teatro El Nacional y respondió algo incómodo cuando le preguntaron sobre el levantamiento de Viviana en vivo: "Es difícil. Hay cosas que no diría públicamente, nada grave. Generalmente cuando se levanta un programa a nadie le gusta y yo no digo públicamente por qué. A veces es por bajo raiting".

Sin embargo, acto seguido señaló que simplemente terminó porque querían "cambiar" la programación de la reconocida señal.

Al respecto de las críticas que disparó la conductora desde el canal de streaming Carnaval en el que señaló que hubo censura, también atinó a bajar el nivel del escándalo: "Ella puede decir lo que quiera. Tengo mucho cariño para con ella. Se fue bien, hablamos en buenos términos".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Por qué estos son los destinos del exterior preferidos por los argentinos

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

Atentos monotributistas: la decisión de ARCA que complica a todos

63 días para el 26/10: La Libertad Avanza con deterioro en la fortaleza electoral