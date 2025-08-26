Sin lugar a dudas el divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ha ocupado un gran lugar de la agenda mediática nacional y Adrián Suar no se privó de opinar al respecto luego de que el cronista de A la tarde le preguntara al respecto mediante la pantalla de América TV.
"LA VIDA"
Adrián Suar opinó tajante tras el divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi
En medio del escándalo que se originó tras la confesión de infidelidad de la actriz, Adrián Suar habló al respecto y trató de restarle importancia al hecho.
La confesión de la actriz, quien contó que le fue infiel a su exmarido, no pasó desapercibida aunque el histórico productor de El Trece, canal en donde ambos actores han trabajado en diversas telenovelas, atino a decir: "La vida. Qué sé yo. Los quiero a los dos".
"Lo quiero a Nico, a Gime. Cosas que pasan en la vida, y bueno. Pero ya van a estar bien", agregó posteriormente y reveló que se comunicó con su colega que actualmente protagonisa la obra "Rocky" en el teatro Lola Membribes.
Y posteriormente repitió: "Nico va a estar bien. Gime va a estar bien. Son cosas que pasan". Asismismo, tampoco se negó a responder sobre su presente amoroso quien se encuentra en pareja con la modelo Rocío Robles, de 32 años: "Yo estoy bien. Tranquilo. Feliz".
Adrián Suar se apichonó con Viviana Canosa
La salida de Viviana Canosa de El Trece no quedó del todo clara aunque todos los cañones apuntan a que Adrián Suar y el resto de las autoridades del canal así lo decidieron a raíz de la polémica denuncia por presunta trata de personas que involucró a figuras como Lizy Tagliani y Florencia Peña, entre otras.
La prensa increpó al actor cuando estaba por entrar al teatro El Nacional y respondió algo incómodo cuando le preguntaron sobre el levantamiento de Viviana en vivo: "Es difícil. Hay cosas que no diría públicamente, nada grave. Generalmente cuando se levanta un programa a nadie le gusta y yo no digo públicamente por qué. A veces es por bajo raiting".
Sin embargo, acto seguido señaló que simplemente terminó porque querían "cambiar" la programación de la reconocida señal.
Al respecto de las críticas que disparó la conductora desde el canal de streaming Carnaval en el que señaló que hubo censura, también atinó a bajar el nivel del escándalo: "Ella puede decir lo que quiera. Tengo mucho cariño para con ella. Se fue bien, hablamos en buenos términos".
