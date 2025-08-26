Caos terminal en la UCR Córdoba con migración masiva de dirigentes

Mientras tanto, la oferta electoral encabezada por Schiaretti logró engrosar su ya amplia alianza partidaria con intendentes que tienen penetración en el interior provincial. Algo que podría marcar la diferencia con el principal contrincante: La Libertad Avanza.

El puente principal entre los intendentes radicales cordobeses y el Gobierno provincial sería el propio Schiaretti, en colaboración con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Todo dentro del marco del proyecto de Provincias Unidas.

Schiaretti Pullaro P.jpg Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti.

Mientras tanto, en el espacio libertario también se encontraron dirigentes radicales apoyando la oferta electoral que tendrá a Javier Milei como marca principal en Córdoba. En un acto simultáneo encabezado por el diputado Gabriel Bornoroni y el candidato principal Gonzalo Roca, los libertarios exhibieron líneas de conexión directa con parte del radicalismo “con peluca”, representado por el diputado cordobés Luis Picat.

Si bien La Libertad Avanza bloqueó un acuerdo directo con Rodrigo de Loredo, diputado que pretendía encabezar la lista para enfrentar directamente a Schiaretti, el interés por engrosar las filas con el apoyo de parte de la estructura del radicalismo no desapareció. De esa manera, y mediante Picat, Bornoroni logró mantener una línea directa con un grupo de intendentes radicales que podrían trabajar para el oficialismo de cara a las próximas elecciones esperando guiños del Gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ramonjmestre/status/1960125737907921397&partner=&hide_thread=false En Octubre, los cordobeses vamos a elegir a los diputados nacionales que nos van a representar en Buenos Aires. Pero atento: los diputados que elijas también tienen que defenderte acá, en Córdoba. Ese es mi compromiso. pic.twitter.com/yZyyMYKsnS — Ramón Mestre (@ramonjmestre) August 25, 2025

Puertas adentro

Mientras tanto, lo que quedó dentro de la sede de la UCR cordobesa fue la lista encabezada por Mestre. Con una fuerte salida de dirigentes hacia otros espacios, el ex intendente apostaría todo a generar una buena elección en la capital provincial y esperar a un acceso al Congreso.

Su candidatura no fue para nada “barata”. Debió acudir a la Justicia debido a que el oficialismo partidario, alineado con De Loredo, pretendía ensayar una alianza con Karina Milei y unificar voluntades detrás del proyecto libertario.

Con un juego de plazos y burocracia, Mestre empujó la interna y ahogó las expectativas de De Loredo. El diputado terminó dando un paso al costado a nivel electoral y aseguró que inició el trabajo de cara a 2027, cuando intentará ser gobernador por primera vez.

Bajo ese contexto, la motivación original de De Loredo para intentar una alianza con los libertarios seguiría vigente, incluso aplicando para Ramón Mestre. Por sí solo, y según proyecciones recientes, el radicalismo cordobés podría apenas aspirar a alcanzar el podio y acceder a un lugar en el Congreso, compitiendo palmo a palmo con el kirchnerismo y otras listas del peronismo que irán por fuera de Provincias Unidas.

De Loredo Mestre UCR P.jpg Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo.

