River se mide ante Lanús por el Torneo Clausura y, en el banco de suplentes, estará Maximiliano Salas. El delantero se recuperó de la lesión que sufrió en el encuentro ante San Lorenzo, hace casi un mes atrás, y estará a disposición para el partido.
FRENTE A LANÚS
River: Gallardo sorprende con regreso que necesita pero le genera dolor de cabeza
River juega contra Lanús por el Torneo Clausura. En la lista de convocados, Maximiliano Salas vuelve a aparecer en la nómina.
River dio a conocer la lista de convocados y Maximiliano Salas aparece en la nómina. El ex Racing había sufrido un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda a fines de julio, en el cotejo que el Millonario empató ante el Ciclón en el Monumental.
River visita el sur del conurbano bonaerense para medirse ante Lanús en la Fortaleza Granate, por la fecha 6 del Torneo Clausura. No jugó durante el fin de semana ya que tuvo descanso luego del cotejo por Copa Libertadores, ante Libertad, que disputó el jueves pasado.
River-Lanús y otros cinco partidos de lunes para cerrar la fecha 6 del Torneo Clausura
Ya con la dura derrota de Racing, el triunfo de Boca y de San Lorenzo, y el golazo de Ángel Di María para que Rosario Central se quede con el clásico ante Newell´s, este lunes se cerrará la sexta fecha del campeonato local. Mañana habrá 6 encuentros:
- Deportivo Riestra vs. Sarmiento
- Godoy Cruz vs. Vélez
- Belgrano vs. Central Córdoba
- Estudiantes vs. Aldosivi
- Lanús vs. River
El Millonario marcha primero en su zona y jugará sabiendo que, sea cual fuere el resultado contra Lanús, nadie podrá arrebatarle el liderazgo. Con 11 puntos y el cotejo ante el Granate todavía pendiente por jugar, el equipo de Marcelo Gallardo se afianza en la punta.
Buscará aprovechar el viento de cola que le dejó, desde lo anímico, el triunfo contra Libertad. Desde lo anímico, vale reiterarlo. Porque River, a pesar de la clasificación, contra el conjunto paraguayo volvió a tener un flojo rendimiento a nivel colectivo y sufrió demasiado. Además de la capa de héroe que se puso Armani en los penales, durante los 90 minutos regulares no lo perdió más por limitaciones de Libertad que por mérito propio.
Sin embargo, ganar un duelo de esa manera, en un contexto de Copa, es muy motivante. Algo fundamental para cualquier equipo. El entrenador debe trabajar para capitalizarlo.
Entre los pocos detalles destacables de aquel encuentro estuvo la capacidad goleadora de Sebastián Driussi, que ha vuelto de su lesión con el mismo poder de gol que mantenía hasta su esguince sufrido en el partido inaugural del Mundial de Clubes.
¿Pueden convivir Salas y Driussi?
La llegada de Maximiliano Salas en el mercado de pases fue fundamental para suplir la ausencia de Driussi, y el ex Racing demostró en pocos partidos que la estructura colectiva que pretendía Gallardo lo necesitaba de titular. Siempre.
Quizás también te interese leer: El River de Gallardo pierde mucho más que un jugador con la lesión de Salas
Pero Salas se lesionó. Y con Driussi también en la enfermería, al Millonario se le quemaron las dos primeras opciones. Miguel Borja ganó terreno, pero sus limitaciones para adaptarse a lo que busca el entrenador son evidentes.
Ahora, el Muñeco sabe que cuenta con sus dos centrodelanteros nuevamente y eso, para él, es más que importante. Pero también es un dolor de cabeza. Uno de los buenos, claro. Las preguntas son: ¿Pueden convivir Salas y Driussi en un mismo 11? ¿Alguno de los dos quedará relegado en función del otro?
Colidio parece intocable. Driussi, aunque menos que Colidio, también. ¿Ingresará Salas por el sector derecho, ese que ocupaba Mastantuono y hoy ocupa Lencina? Relegar a Lencina por Salas implicaría armar un equipo mucho más directo y físico que creativo, porque el juvenil de River aporta una buena cuota asociativa en 3/4 de cancha, algo que al Millonario definitivamente no le sobra.