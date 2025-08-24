River: Gallardo sorprende con regreso que necesita pero le genera dolor de cabeza

El Millonario marcha primero en su zona y jugará sabiendo que, sea cual fuere el resultado contra Lanús, nadie podrá arrebatarle el liderazgo. Con 11 puntos y el cotejo ante el Granate todavía pendiente por jugar, el equipo de Marcelo Gallardo se afianza en la punta.

Buscará aprovechar el viento de cola que le dejó, desde lo anímico, el triunfo contra Libertad. Desde lo anímico, vale reiterarlo. Porque River, a pesar de la clasificación, contra el conjunto paraguayo volvió a tener un flojo rendimiento a nivel colectivo y sufrió demasiado. Además de la capa de héroe que se puso Armani en los penales, durante los 90 minutos regulares no lo perdió más por limitaciones de Libertad que por mérito propio.

Sin embargo, ganar un duelo de esa manera, en un contexto de Copa, es muy motivante. Algo fundamental para cualquier equipo. El entrenador debe trabajar para capitalizarlo.

River vs. Libertad Driussi, carta de gol en el Millonario @RiverPlate

Entre los pocos detalles destacables de aquel encuentro estuvo la capacidad goleadora de Sebastián Driussi, que ha vuelto de su lesión con el mismo poder de gol que mantenía hasta su esguince sufrido en el partido inaugural del Mundial de Clubes.

¿Pueden convivir Salas y Driussi?

La llegada de Maximiliano Salas en el mercado de pases fue fundamental para suplir la ausencia de Driussi, y el ex Racing demostró en pocos partidos que la estructura colectiva que pretendía Gallardo lo necesitaba de titular. Siempre.

Pero Salas se lesionó. Y con Driussi también en la enfermería, al Millonario se le quemaron las dos primeras opciones. Miguel Borja ganó terreno, pero sus limitaciones para adaptarse a lo que busca el entrenador son evidentes.

Ahora, el Muñeco sabe que cuenta con sus dos centrodelanteros nuevamente y eso, para él, es más que importante. Pero también es un dolor de cabeza. Uno de los buenos, claro. Las preguntas son: ¿Pueden convivir Salas y Driussi en un mismo 11? ¿Alguno de los dos quedará relegado en función del otro?

Colidio parece intocable. Driussi, aunque menos que Colidio, también. ¿Ingresará Salas por el sector derecho, ese que ocupaba Mastantuono y hoy ocupa Lencina? Relegar a Lencina por Salas implicaría armar un equipo mucho más directo y físico que creativo, porque el juvenil de River aporta una buena cuota asociativa en 3/4 de cancha, algo que al Millonario definitivamente no le sobra.

