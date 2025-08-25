Lo que faltaba en San Lorenzo: Insólito lo que pasó con Néstor Ortigoza

Ya desde el punto de partida, fue el ex mediocampista quien pretendía que Rubén Darío Insúa firme contrato por dos años mientras que desde el morettismo, pretendían que sea solamente uno.

En el medio hubo internas y todo terminó de explotar cuando salieron a la luz videos de Ortigoza golpeando a su expareja.

Si bien dejó el Consejo de Fútbol, siguió como vocal del club, cosa que pasa hasta hoy en día.

En medio del desmanejo dirigencial, el ex jugador de la Selección de Paraguay, estuvo presente en el clásico entre Rosario Central y Newell´s Old Boys, algo que molestó en el Ciclón teniendo en cuenta que sigue siendo dirigente.

Vio el partido en el palco junto a su pareja Rocío Oliva y generó repudio en los del Cuervo en momentos complicados dirigencialmente hablando.

Mientras tanto, Marcelo Moretti...

El pasado miércoles 20 de agosto, Marcelo Moretti envió el mail anunciando su regreso a la presidencia de San Lorenzo de Almagro.

Dos días después, los hinchas del Matador marcharon en contra de su vuelta en la sede de Avenida La Plata y un día más tarde, le dedicaron canciones al presidente y a su Comisión Directiva.

En el mail mencionado, Moretti convocó a una reunión de CD para este lunes 25 pero todo indica que no sucederá.

Es más, desde el oficialismo, lanzaron un comunicado que dice lo siguiente: "desde el bloque oficialista de la Comisión Directiva, consideramos que el levantamiento de la licencia de Marcelo Moretti es imprudente, irresponsable y no responde a los intereses y necesidades urgentes que tiene la Institución."

Se vienen días movidos institucionalmente hablando para San Lorenzo. No es una semana más, ya que desde lo futbolístico, es en la que el Cuervo enfrentará a Huracán (próximo sábado 30/8).

