La situación institucional de San Lorenzo de Almagro no es para nada agradable. En un contexto en el que no se sabe que pasará con el presidente Marcelo Moretti, en el Cuervo pocos pueden entender lo que pasó con Néstor Ortigoza.
POR SI ERA POCO...
Lo que faltaba en San Lorenzo: Insólito lo que pasó con Néstor Ortigoza
Nadie en San Lorenzo puede creer lo que pasó con Néstor Ortigoza, vocal de la actual Comisión Directiva.
El ex volante del club de Boedo, sigue siendo vocal a pesar de haber roto vínculo con quien ganó las elecciones para ser el mandatario en el año 2023.
San Lorenzo y Néstor Ortigoza
Néstor Ortigoza fue un pilar fundamental en diciembre del 2023 para que Boedo en Acción (el partido comandado por Marcelo Moretti), gane las elecciones por sobre las otras 3 agrupaciones que se presentaron.
El hecho de que esté presente el jugador que pateó dos de los penales más importantes en la historia del Ciclón, fue una motivación para que muchos socios opten por BeA.
A lo largo del primer año de mandato, se generaron algunos conflictos con "el Gordo", pero el principal fue con Marcelo Moretti.
Ya desde el punto de partida, fue el ex mediocampista quien pretendía que Rubén Darío Insúa firme contrato por dos años mientras que desde el morettismo, pretendían que sea solamente uno.
En el medio hubo internas y todo terminó de explotar cuando salieron a la luz videos de Ortigoza golpeando a su expareja.
Si bien dejó el Consejo de Fútbol, siguió como vocal del club, cosa que pasa hasta hoy en día.
En medio del desmanejo dirigencial, el ex jugador de la Selección de Paraguay, estuvo presente en el clásico entre Rosario Central y Newell´s Old Boys, algo que molestó en el Ciclón teniendo en cuenta que sigue siendo dirigente.
Vio el partido en el palco junto a su pareja Rocío Oliva y generó repudio en los del Cuervo en momentos complicados dirigencialmente hablando.
Mientras tanto, Marcelo Moretti...
El pasado miércoles 20 de agosto, Marcelo Moretti envió el mail anunciando su regreso a la presidencia de San Lorenzo de Almagro.
Dos días después, los hinchas del Matador marcharon en contra de su vuelta en la sede de Avenida La Plata y un día más tarde, le dedicaron canciones al presidente y a su Comisión Directiva.
En el mail mencionado, Moretti convocó a una reunión de CD para este lunes 25 pero todo indica que no sucederá.
Es más, desde el oficialismo, lanzaron un comunicado que dice lo siguiente: "desde el bloque oficialista de la Comisión Directiva, consideramos que el levantamiento de la licencia de Marcelo Moretti es imprudente, irresponsable y no responde a los intereses y necesidades urgentes que tiene la Institución."
Se vienen días movidos institucionalmente hablando para San Lorenzo. No es una semana más, ya que desde lo futbolístico, es en la que el Cuervo enfrentará a Huracán (próximo sábado 30/8).
