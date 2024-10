Escándalo: Néstor Ortigoza cruzó a Marcelo Moretti y no va a renunciar

Néstor Ortigoza, ex futbolista y actual vocal de la comisión directiva, mantuvo una fuerte discusión durante la Asamblea en San Lorenzo con el presidente Marcelo Moretti y adelantó que no renunciará a su cargo tras ser denunciado por violencia de género contra su ex pareja. Al mismo tiempo, Ortigoza acusó a Moretti de filtrar los vídeos que lo incriminan.