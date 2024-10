Eliminatorias Sudamericanas: Peligra el partido Venezuela-Argentina

El problema más grave es que no se sabe cómo evolucionará el huracán que está por tocar tierra en Estados Unidos, esto dificulta la partida de Argentina hacia tierras venezolanas, a las cuales no podrá viajar directamente. Sucede que como no pueden alquilar un chárter de bandera “yanqui” por los problemas diplomáticos entre países, entonces AFA alquiló un chárter colombiano, entonces deberá hacer escala en el país cafetero, bajando del avión, pasando nuevamente todo el equipaje por scanner y luego volver a subir todo. Esto le quita muchísimo tiempo y ese es otro inconveniente.