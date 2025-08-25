Marcelo Tinelli defendió su gestión y disparó contra el regreso de Marcelo Moretti: "No robé"

“Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”, cerró Tinelli.

Marcelo Tinelli y San Lorenzo

Marcelo Tinelli tuvo varias licencias a lo largo de su estadía en San Lorenzo de Almagro.

Desembarcó en la política Azulgrana en diciembre de 2013, sosteniendo y validando a un joven y desconocido Matías Lammens como presidente. Apenas tres meses después de ese triunfo electoral, Tinelli pidió licencia para todo lo que quedaba de 2014.

En diciembre de 2016, nuevamente arrasó en los comicios con la fórmula: Lammens presidente-Tinelli vicepresidente. Pero de vuelta su dedicación a San Lorenzo duró poco: en abril de 2017 le solicitó a la Comisión Directiva una licencia, esta vez por 18 meses.

Ya con Lammens abocado de lleno a la política, el conductor se presentó finalmente como presidente para las elecciones de 2019. Ganó con 80,38% de los votos pero en mayo de 2021, dejó sus funciones dejando así a Horacio Arreceygor como mandatario (cuando todos lo habián votado al de Showmatch).

Su ciclo en CASLA dejó deudas, inhibiciones y contando las buenas, una Copa Libertadores. Aún así, Tinelli, pasó mucho tiempo que debía dedicarle al club (por elección de la gente), en licencia.

La licencia de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti debió tomar licencia como titular de la entidad de Boedo tras ser filmado en una cámara oculta recibiendo, supuestamente, dinero de la madre de un futbolista, según informó TL9 informa.

La fecha expuesta por Tomás Méndez, conductor del programa de Canal 9, es extraña igualmente. 22 de febrero de 2023 expresó Méndez que fue el momento del video con cámara oculta. Tony Arrighi de TyC Sports, señaló que sería de abril de 2024 igualmente.

Moretti, dejó de ser vocal a fines de 2021 y comenzó a ser presidente a fines de 2023, por lo que si esto fuese así, sería en su etapa como candidato. De igual manera, Marcelo Moretti en una conversación telefónica, se refiere a sí mismo como “presidente” (por lo que hubo error de Méndez y efectivamente fue en 2024).

Video del escándalo con Marcelo Moretti

“Se acaba el clientelismo, se acaba el amiguismo, se acaba el club de amigos, se acaba que juegue el hijo de tal, con Moretti se acaban los kioscos”, declaró Marcelo Moretti en plena campaña en una entrevista con el periodista partidario Agustín Muzzupappa.

En cuanto al video expuesto por Tomás Méndez en Canal 9, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Primero hay una conversación telefónica con la madre de un futbolista, que le dice que le dará dinero y en principio arreglan los montos.

Luego, se lleva a cabo la reunión en donde también estaba Francisco Sánchez Gamino (quien asumió como Director de Estudios para la Planificación Estratégica de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional en octubre de 2024). Éste último, fue desplazado por el Gobierno Nacional.

En una primera instancia, la madre del futbolista, le daría 20 mil dólares. “Yo te pido que me lo fiches”, le pide la madre del jugador en varias ocasiones y Moretti asiente que así será.

Lo preocupante, es si esto, es una práctica común en los clubes de fútbol.

