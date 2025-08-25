Se relame Leo Gabes: Otra vez polémica con Santiago del Estero (Pablo Toviggino)

El fin de semana del 15 al 17 de agosto estuvo marcado por varias polémicas con el arbitraje, y Leo Gabes no lo dejó pasar. En la jornada siguiente, del 22 al 24, la controversia involucró a un equipo de Santiago del Estero y, como suele ocurrir, las miradas apuntaron a Pablo Toviggino.
¿QUÉ PASÓ?
Como en cada fin de semana, Leo Gabes habló de arbitraje. Esta vez le tocó a Santiago del Estero (y las suspicacias de siempre por Pablo Toviggino).
El periodista de ESPN y Ricardo Caruso Lombardi (en TN) parecen ser hoy los abanderados de las denuncias contra el mal arbitraje en el fútbol argentino en los medios de comunicación tradicionales.
Santiago del Estero y Pablo Toviggino
Ya desde hace un tiempo hay suspicacias por lo que pasa en algunos arbitrajes en partidos de equipo de Santiago del Estero.
El tesorero de AFA, es rosarino y pronto se comenzó a vincular con el fútbol de la provincia en cuestión. Fue dirigente del club Comercio Central Unidos de Santiago del Estero y poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser la mano derecha del Presidente de AFA. En el medio, condujo la Liga Santiagueña de Fútbol
Justamente por ese vínculo es que se sospecha de lo que pasa con los arbitrajes y los conjuntos de allí.
El pasado fin de semana, Mitre venció 3 a 0 a San Telmo por la fecha número 28 de la Primera Nacional pero se generó polémica por el penal que le dieron al Aurinegro.
El árbitro Carlos Córdoba dio un penal por un agarrón muy liviano y rápidamente fue levantado por páginas del ascenso e incluso el periodista de ESPN Leo Gabes.
Leo Gabes y Ricardo Caruso Lombardi
Golazo 24 ya advirtió que Leo Gabes y Ricardo Caruso Lombardi son, de alguna manera, dos piedras en el zapato para la conducción actual de AFA de Chiqui Tapia ya que no les tiembla el pulso para criticar el arbitraje del fútbol argentino.
Así como el periodista de ESPN mencionó lo sucedido con Mitre de Santiago del Estero, también habló en su X del insólito offside en el partido entre Bartolomé Mitre y Ben Hur.
Además, Gabes, suele tener un espacio en el programa que conduce Mariano Closs para mostrar diferentes polémicas arbitrales.
Por otro lado, Ricardo Caruso Lombardi en TN, habla de los jueceos pasados pero también intenta anticiparse a lo que puede llegar a pasar en los diferentes partidos.
Pablo Gravellone, quien comparte el noticiero de los domingos con el ex entrenador, es otro de los periodistas que arremete contra el arbitraje (aunque en este último, hay ideología política de fondo).
Lo cierto es que en esta jornada, un equipo de Santiago del Estero volvió a estar en el centro de la polémica y el nombre de Pablo Toviggino volvió a estar en el centro de la escena.
