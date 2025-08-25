Se relame Leo Gabes: Otra vez polémica con Santiago del Estero (Pablo Toviggino)

El pasado fin de semana, Mitre venció 3 a 0 a San Telmo por la fecha número 28 de la Primera Nacional pero se generó polémica por el penal que le dieron al Aurinegro.

El árbitro Carlos Córdoba dio un penal por un agarrón muy liviano y rápidamente fue levantado por páginas del ascenso e incluso el periodista de ESPN Leo Gabes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/leogabes/status/1959747347367244085&partner=&hide_thread=false Se posiciona para buscar cobrar algo, si no existe, lo inventa. Es una vergüenza. https://t.co/uM434wkGsK — Leo Gabes (@leogabes) August 24, 2025

Leo Gabes y Ricardo Caruso Lombardi

Golazo 24 ya advirtió que Leo Gabes y Ricardo Caruso Lombardi son, de alguna manera, dos piedras en el zapato para la conducción actual de AFA de Chiqui Tapia ya que no les tiembla el pulso para criticar el arbitraje del fútbol argentino.

Así como el periodista de ESPN mencionó lo sucedido con Mitre de Santiago del Estero, también habló en su X del insólito offside en el partido entre Bartolomé Mitre y Ben Hur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/leogabes/status/1959748026836402607&partner=&hide_thread=false Offside, les juro que cobraron eso. El asistente debe saber las reglas, pero capaz se estaba atando los cordones. https://t.co/GKP6fIbzNv — Leo Gabes (@leogabes) August 24, 2025

Además, Gabes, suele tener un espacio en el programa que conduce Mariano Closs para mostrar diferentes polémicas arbitrales.

Por otro lado, Ricardo Caruso Lombardi en TN, habla de los jueceos pasados pero también intenta anticiparse a lo que puede llegar a pasar en los diferentes partidos.

Pablo Gravellone, quien comparte el noticiero de los domingos con el ex entrenador, es otro de los periodistas que arremete contra el arbitraje (aunque en este último, hay ideología política de fondo).

Lo cierto es que en esta jornada, un equipo de Santiago del Estero volvió a estar en el centro de la polémica y el nombre de Pablo Toviggino volvió a estar en el centro de la escena.

