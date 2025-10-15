Ex embajador argentino en USA y China señaló "gravísimo error" de Donald Trump

Por otra parte, Guelar señaló que la presión de Trump dejó abierta la obligación para la Casa Rosada de establecer un gobierno de coalición de cara al 2027. “Es algo a lo que el Gobierno se viene negando, pero tendrá que hacer que es tener un gobierno de coalición. Tiene que entender que va a tener que compartir el poder en coalición, sino no va a poder gobernar, es así de sencillo”, anticipó.

Diego Guelar, embajador en China, habló sobre las inversiones y la participación de la Argentina en el G-20. Diego Guelar, ex embajador en China y USA.

El rol de Cancillería y el mundo diplomático

Por último, Guelar se refirió al rol que cumplió el equipo diplomático en la reunión y los temas que se trataron. Según el ex embajador, las funciones diplomáticas no alcanzan a influir en el desarrollo de las conversaciones entre mandatarios, y menos aún tratándose de Donald Trump.

“Las críticas son propias del mundillo diplomático. No tienen absolutamente ninguna importancia”, aseguró sobre el papel de Gerardo Werthein en el desarrollo del encuentro entre Trump y Milei.

