El outlet de Buenos Aires con precios muy bajos que todos visitan

Buenos Aires vuelve a apostar por un outlet que causa furor siempre. Muchas marcas a precios increíbles y descuentos que no vas a poder creer.

15 de octubre de 2025 - 14:42
El outlet de Buenos Aires que todos mueren por visitar.

Buenos Aires revive un outlet espectacular que siempre se llena y causa furor entre los clientes. El mismo tiene marcas de primer nivel con descuentos de hasta el 65%, ideal para renovar el placard o hacer un buen regalo. No te lo pierdas porque estará por pocos días.

Si querés renovar tu placard sin gastar fortuna en ropa de marca, entonces no dudes en acercarte a este outlet que va a volver a abrir en Buenos Aires. El mismo se ubica en una zona sumamente céntrica donde vas a encontrar miles de descuentos.

image
Vuelve el outlet de Buenos Aires que genera furor.

El outlet que es furor en Buenos Aires por sus precios

El ReOutlet vuelve a abrir sus puertas del 17 al 30 de octubre en La Rural. El mismo es organizado por el Grupo IRSA y siempre se llena de gente buscando buenas ofertas en ropa de calidad. Además de indumentaria también hay calzado y perfumería.

La entrada a este outlet es libre y gratuita y se ubicará en el Pabellón Ocre de La Rural, en Palermo. Vas a encontrar descuentos de hasta el 65% en marcas seleccionadas, con prendas de temporadas anteriores y también básicos infaltables.

Algunas de las marcas que van a participar son Adidas, Puma, Levi's, Reebok, Vans, 47 Street, Yagmour y también firmas internacionales como H&M, Bimba y Lola, GAP, Bershka, Banana Republic, Old Navy y Massimo Dutti. Imperdible por donde se lo mire.

