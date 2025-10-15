Fabiola Yañez regresó a la Argentina y volvió a tener custodia policial pagada por los contribuyentes

“Estoy viajando a Buenos Aires, pedí que me restituyan la custodia”.

Custodia policial para la ex primera dama

La letrada presentó el pedido ante el juzgado de Ercolini, que lo remitió al Ministerio de Seguridad. Inicialmente, la solicitud fue rechazada. Pero luego de una presentación del propio Fernández —quien alegó que el beneficio debía mantenerse por tratarse de la madre de su hijo y familiar directa de un exmandatario—, la cartera a cargo de Patricia Bullrich resolvió restituir la protección, bajo un esquema de custodia de la Policía Federal y con domicilio reservado.

Durante su residencia en Madrid, Yañez había renunciado a ese servicio de seguridad, tras desacuerdos vinculados a los costos que implicaba mantener personal de la fuerza en el exterior. Ahora, la cobertura fue restablecida luego de una evaluación de riesgo ordenada por el Ministerio.

La pelea con Alberto Fernández

Mientras tanto, el frente judicial entre ambos continúa abierto. Además del expediente penal, Yañez reclama en el fuero civil una cuota alimentaria y un lugar estable para vivir con su hijo, que incluya un departamento con servicios y asistencia doméstica. La cifra mensual solicitada, según fuentes del entorno del expresidente, ascendería a los 6.000 dólares. Fernández, en cambio, ofreció destinar su jubilación como exmandatario para cumplir con esas obligaciones.

En cuanto a la causa por violencia de género, la Cámara de Casación apartó al juez Julián Ercolini pero validó todas las medidas que había tomado. El caso fue reasignado al magistrado Daniel Rafecas, aunque su designación aún no fue confirmada. El fiscal Ramiro González ya había pedido la elevación a juicio oral, pero el avance dependerá de la resolución de una serie de nulidades que presentó la defensa del expresidente.

Lejos de la exposición pública que tuvo durante su paso por la Casa Rosada, Yañez atraviesa ahora una etapa de bajo perfil. Fuentes cercanas a su entorno aseguran que su prioridad es estabilizar su vida personal, garantizar la seguridad de su hijo y “empezar de nuevo” en la Argentina.

