Diputados meten presión a Martín Menem (aunque él hace oídos sordos): Por qué temas

Carreño advirtió que, si el Ejecutivo no cumple con esa obligación, el Congreso “debe proceder a la publicación inmediata” de las normas para evitar que la falta de promulgación se transforme en un veto encubierto.

En ese sentido, el legislador pidió a Menem que deje constancia de la fecha en que el Senado comunicó oficialmente ambas leyes al Ejecutivo y que controle los plazos de vencimiento, de manera que el Parlamento pueda intervenir sin demoras.

Antecedente: el tema de la Ley de Discapacidad

En la nota, Carreño recordó el antecedente del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia Nacional en Materia de Discapacidad, pero suspendió su vigencia, en lo que el diputado calificó como “una maniobra para condicionar una decisión legislativa ya perfeccionada”.

“Ese acto, presentado como promulgación, en realidad desnaturalizó la voluntad del Congreso y comprometió la división de poderes”, advirtió el legislador.

El reclamo apunta directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Carreño insta a defender la autonomía del Poder Legislativo y garantizar que las leyes sancionadas por insistencia entren efectivamente en vigencia, incluso si el Ejecutivo opta por el silencio.

