Martín Menem salió a defender al Gobierno y denunció una "operación desestabilizadora" contra Milei

El libertario insistió en que el oficialismo sufre un “trato desigual” dentro del Congreso: “A pesar de ser la segunda fuerza de la Cámara, se nos niega el derecho a designar un Auditor General de la Nación”, se quejó. También recordó que “desde 2003 no se insistía ante un veto presidencial, y nunca se habían aprobado tres insistencias de leyes vetadas durante el mismo período parlamentario”.

También criticó al Senado

En otro tramo, Menem apuntó contra el funcionamiento del Senado, donde —dijo— “se autoconvocan comisiones y sesiones pasando por encima del reglamento”. Acusó además a diputados opositores de “amedrentar a ministros y funcionarios” mediante citaciones “que violan la separación de poderes”.

Sobre el debate por el Presupuesto 2026, el dirigente riojano denunció que “los diputados electos en 2021, que se van este año, pretenden imponer al Gobierno un presupuesto que regirá en 2026, cuando ya no estarán en la Cámara”.

El presidente del cuerpo también se refirió al aluvión de pedidos de emplazamiento que la oposición impulsó en las últimas semanas: “Durante menos de dos años de gestión, Milei enfrentó 18 emplazamientos a comisiones. Alberto Fernández, en cuatro años, tuvo solo tres, y Cristina Kirchner, en ocho, nueve”.

En el tramo final, Menem aludió a uno de los temas que más tensión genera entre el Ejecutivo y el Congreso: el avance del proyecto para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “Por primera vez, quieren recortar una facultad que todos los presidentes anteriores ejercieron sin reparos, incluso cuando el Congreso funcionaba como una escribanía”, advirtió.

El posteo llega en un momento clave para el oficialismo: con Espert fuera de la campaña bonaerense y bajo fuego cruzado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, Menem busca reforzar la narrativa de victimización institucional y cerrar filas en defensa del Presidente.

Nunca en la historia política e institucional de nuestro país, un gobierno genuino y democrático sufrió en tan poco tiempo, la sucesión de acciones desestabilizantes que está soportando el Presidente Milei y en realidad, todos los Argentinos que… — Martin Menem (@MenemMartin) October 6, 2025

