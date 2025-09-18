Nelson Castro contó cómo Carlos Menem lo influyó para dedicarse al periodismo

Embed El motivo por el cual Nelson Castro decidió dejar la medicina y dedicarse al periodismo.#lovieneltrece #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/eAxjf2Ecee — eltrece (@eltreceoficial) September 18, 2025

El consejo de su maestro Nicolás Lavalle cerró el círculo: "Mirá, en este momento tenés que decidir y vas a ser periodista definitivamente. Todo lo que aprendiste lo vas a aplicar". Desde ese momento, Castro volcó toda su energía al periodismo, donde se estableció como una de las voces más respetadas de la comunicación argentina.

Las cicatrices que moldearon a un periodista

La historia de Nelson Castro no se entiende sin el contexto de su infancia. Sufrió erisipela gangrenosa, una infección grave que casi le cuesta la vida y que requirió siete operaciones, muchas de ellas reconstructivas. "Estuve hasta los 14 años, así que tuve 7 operaciones… de esas me acuerdo", recordó. La superación de esa enfermedad y el apoyo de sus padres marcaron su relación con la medicina y también la fortaleza con la que enfrenta la vida y el periodismo.

image De chico, sufrió una enfermedad grave que requirió múltiples operaciones, lo cual forjó su resiliencia. Castro convirtió cada experiencia en una herramienta para ejercer un periodismo riguroso y humano.

A lo largo de la charla, Castro también reflexionó sobre sus elecciones: "No hice nada en mi vida que no hubiera querido hacer… eso es un valor que lo tengo muy atesorado y lo agradezco". Y es que esa curiosidad y esa pasión le permitieron transitar varias "vidas" profesionales: médico, corresponsal en zonas de guerra, periodista deportivo y conductor de noticias.

Lo claro es que su historia es la de alguien que convirtió cada experiencia en una herramienta para contar la realidad con rigor y sensibilidad. Castro demuestra que se puede ser riguroso, influyente y humano al mismo tiempo, y que los grandes momentos que definen la vida a veces aparecen cuando uno menos los espera.

