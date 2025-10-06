Tras denuncia penal, Javier Milei tuvo que salir a aclarar

Ante el revuelo que se generó, y la denuncia penal, Milei salió aclarar en X su polémica frase, vía Javier Lanari -subsecretario de Prensa de la Nación-: "Es la primera vez que un Gobierno no interfiere en la Justicia. Por eso Cristina está presa con tobillera. Porque se hizo Justicia sin la política contaminando la escena. Republicanismo en serio. Imposible que lo entiendan los orcos...", escribió el funcionario y fue retuiteado por el Presidente en X: