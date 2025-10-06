“Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa", dijo ayer en una entrevista Javier Milei, lo que motivó denuncia penal por "abuso de autoridad": Gregorio Dalbón, abogado de CFK, consideró que fue "la admisión de un acto de poder ilegal, contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial".
CFK PRESA
Tras denuncia penal, Javier Milei tuvo que salir a aclarar
Javier Milei fue denunciado penalmente por decir que es "el primer Presidente que tomó la decisión de que CFK vaya presa" y tuvo que salir a aclarar.
Esa frase de Javier Milei en la entrevista con Luis Majul se viralizó rápidamente, aunque el Presidente luego había intentado aclarar sus dichos asegurando que “yo no me meto con la Justicia".
Ante el revuelo que se generó, y la denuncia penal, Milei salió aclarar en X su polémica frase, vía Javier Lanari -subsecretario de Prensa de la Nación-: "Es la primera vez que un Gobierno no interfiere en la Justicia. Por eso Cristina está presa con tobillera. Porque se hizo Justicia sin la política contaminando la escena. Republicanismo en serio. Imposible que lo entiendan los orcos...", escribió el funcionario y fue retuiteado por el Presidente en X:
Algunos usuarios comentaron ese posteo preguntando entonces si Mauricio Macri "protegió a CFK" cuando fue Presidente. Y si así lo considera, por qué se alió con el PRO. Dudas que seguramente no responderá ni Javier Milei ni Javier Lanari.
