Reviviendo el lawfare: El abogado de CFK denunció a Milei por la "decisión de que vaya presa"

“El propio Milei reconoció públicamente: ‘Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa’. Esa frase no es una opinión política: Es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, explicó Dalbón.

Y agregó que si un presidente “reconoce haber influido en un proceso judicial”, será “evidente la falsedad o la ilegitimidad”, tanto de las pruebas como de la sentencia que dictaron a la persona condenada, debido a que esos hechos se sucedieron bajo una determinada “influencia ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabiestevezok/status/1975010630219575560&partner=&hide_thread=false "Soy el primer presidente que tomó la decisión de que @CFKArgentina vaya presa". Siempre dijimos que no es Justicia, es persecución política. Gracias Presidente por confesarlo públicamente. Ahora ya no quedan dudas. pic.twitter.com/znfK5EyT5f — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) October 6, 2025

“El lawfare existió”

“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: Que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política, que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al Presidente. Lo que todo esto demuestra es que el poder ejecutivo y el poder judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Cristina Kirchner”, argumentó Dalbón en su extenso posteo en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/1975173900246921424&partner=&hide_thread=false "Soy el primer presidente que tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa": Milei aseguró que las denuncias a Espert son la "venganza" por la condena a la expresidenta. https://t.co/KTzEfq4R29 pic.twitter.com/Ngq1cvoGXS — MDZ Online (@mdzol) October 6, 2025

Luego, recordó que, previamente a la condena a la actual titular del Partido Justicialista (PJ), hubo jueces y fiscales “que jugaban al fútbol con (Mauricio) Macri” y medios de comunicación que señalaban que “la bala que no salió” pero que “el fallo que sí” iba a salir.

“Son argumentos sobrados para la anulación definitiva de la sentencia contra la principal líder política de la oposición. El lawfare fue confesado y ahora está claro que, en la Argentina, Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del mismo”, concluyó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001

Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos

Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana

Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes