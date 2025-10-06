Juana Viale defendió a Susana Giménez tras las críticas de Verónica Lozano

Juana Viale apuntó contra el periodismo de espectáculos

Hace algunos días, Juana Viale aprovechó su rol de conductora por la pantalla de El Trece para disparar contra el periodismo de espectáculos.

Matías Vázquez, conductor de Puro show, estuvo como invitado en su mesa y le preguntó sobre su posición sobre los ciclos de chimentos.

"Yo creo que hay un límite para cualquier artista. Su vida personal y su vida profesional", comenzó diciendo la conductora y de inmediato indicó que la privacidad "no se respeta".

No obstante, se refirió a cómo puede repercutir el hecho de que una figura decida poner un freno ante el avasallamiento por parte de la prensa y añadió: "Lo que eso genere en el límite, no es mi problema. Eso es lo que yo considero".

