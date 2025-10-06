En la entrega de premios Martín Fierro 2025 Verónica Lozano se quedó con las manos vacías tras perder en las ternas "Mejor Magazine" y "Mejor Labor en Conducción Femenina", apuntó duramente contra Susana Giménez y Juana Vialeopinó al respecto del inesperado cruce.
NO SE QUEDÓ AFUERA
Juana Viale defendió a Susana Giménez tras las críticas de Verónica Lozano
Luego de que la conductora de Cortá por Lozano apuntara contra la diva tras los Martín Fierro 2025, Juana Viale no dudó en cuestionar su comportamiento.
Molesta luego de que la diva se quedara con dos estatuillas, la conductora de Cortá por Lozano, dijo: "Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos".
Su comentario no tardó en llegarle a la diva quien decidió arremeter en defensa propia: "Todo el mundo se lo merece, ¿viste? Pero, nadie hizo 36 años de televisión, escuchame, con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco".
Esta vez quien aprovechó para opinar al respecto fue la nieta de Mirtha Legrand que hizo público su apoyo implícitamente a la reconocida artista y aseguró que estaría "feliz de perder contra ella". "Son personas que nos hacen los caminos", agregó posteriormente.
Juana Viale apuntó contra el periodismo de espectáculos
Hace algunos días, Juana Viale aprovechó su rol de conductora por la pantalla de El Trece para disparar contra el periodismo de espectáculos.
Matías Vázquez, conductor de Puro show, estuvo como invitado en su mesa y le preguntó sobre su posición sobre los ciclos de chimentos.
"Yo creo que hay un límite para cualquier artista. Su vida personal y su vida profesional", comenzó diciendo la conductora y de inmediato indicó que la privacidad "no se respeta".
No obstante, se refirió a cómo puede repercutir el hecho de que una figura decida poner un freno ante el avasallamiento por parte de la prensa y añadió: "Lo que eso genere en el límite, no es mi problema. Eso es lo que yo considero".
-----------------------------
