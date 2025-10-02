El Nueve se despide de su programa nocturno más popular

Porque hay que decirlo: "Bienvenidos a ganar" logró sostener una audiencia fiel durante varias temporadas. El formato es simple pero efectivo: participantes compiten en diversos desafíos y quienes salen victoriosos acceden a una instancia definitiva donde pueden abrir una caja fuerte que esconde un premio millonario que crece semana tras semana. Emitido de lunes a viernes entre las 22:00 y las 23:00 horas, este programa se convirtió en compañía nocturna para miles de argentinos que buscan entretenimiento después de un día agotador.

image

Ahora queda esperar qué planea El Nueve para reemplazar ese horario y, sobre todo, qué tiene guardado Laurita bajo la manga para su regreso triunfal a la pantalla. Porque algo es seguro, esta pausa no suena a despedida definitiva.

-------------------------

Más contenido en Urgente24

Outlet nuevo provoca furor absoluto por sus impresionantes promociones

La Metro vuelve en forma de fichas: Cómo será su nuevo formato

Jorge Rial áspero no, lo que sigue contra Susana Giménez: "Le dan premios y no hace un carajo"

La película que la crítica ovacionó y muchos no conocen