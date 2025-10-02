El Nueve se prepara para despedir uno de sus programas más emblemáticos de la franja nocturna. "Bienvenidos a ganar", ese envío que ganó su lugar en la pantalla chica gracias al carisma de Laurita Fernández, tiene los días contados. Y no, no es una especulación ni un rumor de pasillo: fue la propia conductora quien soltó la bomba y confirmó que el final está más cerca de lo que muchos imaginaban.
¿QUÉ PASÓ?
El Nueve se despide de su programa nocturno más popular
Fin de programa en El Nueve genera sorpresa entre los televidentes y despierta rumores sobre quién ocupará el horario estrella el próximo año.
La blonda habló sin filtros con Intrusos, el programa de América TV que siempre logra sacarle información jugosa a las figuras del espectáculo. Y ahí nomás, sin rodeos, dejó en claro cuál es el panorama: "Terminamos ahora a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo es necesario hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse", expresó.
Porque claro, cuando una figura decide bajarse de un programa que funciona, estallan las especulaciones. ¿Se va a otra señal? ¿La tentaron con un proyecto más grande? ¿Hay algo cocinándose detrás de cámaras? Pero Laurita no dejó lugar a dudas y cortó el chisme de raíz: "Termino ahora a fin de año, me voy a hacer la temporada y no tengo ningún destino en televisión confirmado". Así, con total honestidad, la bailarina admitió que su futuro televisivo es, por ahora, una incógnita absoluta.
Laurita Fernández confirma el fin de "Bienvenidos a ganar"
Ahora bien, hay un elefante en la habitación del que, en este caso, nadie puede dejar de hablar: la ausencia total de nominaciones a los Martín Fierro. Ese vacío en la ceremonia más importante de la televisión argentina podría haber dejado un sabor amargo, pero Laurita se mostró plantada y segura de su trabajo. "No siento que estemos haciendo un mal laburo. No es que por eso me sienta mal conductora. No siento que el equipo de producción haga un mal programa, todo lo contrario", añadió con una convicción que no admite cuestionamientos.
Porque hay que decirlo: "Bienvenidos a ganar" logró sostener una audiencia fiel durante varias temporadas. El formato es simple pero efectivo: participantes compiten en diversos desafíos y quienes salen victoriosos acceden a una instancia definitiva donde pueden abrir una caja fuerte que esconde un premio millonario que crece semana tras semana. Emitido de lunes a viernes entre las 22:00 y las 23:00 horas, este programa se convirtió en compañía nocturna para miles de argentinos que buscan entretenimiento después de un día agotador.
Ahora queda esperar qué planea El Nueve para reemplazar ese horario y, sobre todo, qué tiene guardado Laurita bajo la manga para su regreso triunfal a la pantalla. Porque algo es seguro, esta pausa no suena a despedida definitiva.
