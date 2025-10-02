El Código Penal de Argentina está claramente atrasado si hacemos "derecho comparado" con respecto a la mayoría de los países de Europa y a los Estados Unidos: su potencial aggiornamiento anunciado por Javier Milei y Patricia Bullrich se anuncia ante una sociedad que está conmovida por delitos de alto impacto.
A 20 DIAS DE LA ELECCIÓN
Bullrich y Milei anunciaron intento de modificación de un Código Penal que tiene 103 años
Argentina ya intentó en 20 ocasiones de manera infructuosa endurecer penas para delitos. Javier Milei y Patricia Bullrich hicieron el anuncio contra reloj.
¿Qué dice el proyecto de Código Penal elaborado por jueces y especialistas?
Se buscará unificar en un solo cuerpo las disposiciones vigentes y las leyes especiales, ampliando de 316 artículos actuales a 920 artículos en caso de que se pudiera aprobar.
Se buscará endurecer las penas contra los delincuentes tipificando delitos graves del Siglo XXI tales como:
-imprescriptibilidad de delitos graves como los homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.
-endurecimiento de penas para delitos cotidianos que afectan la vida social, como robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias y delitos viales.
-nuevas figuras delictivas como el stealthing (retiro del preservativo sin consentimiento), la porno venganza, el secuestro virtual, la violencia organizada y la crueldad animal.
-Delitos ambientales con sanciones más severas por daños a la biodiversidad, minería ilegal y destrucción de bosques nativos.
-Delitos informáticos e inteligencia artificial: persecución del fraude digital, ciberataques complejos y creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA.
Recuperar la agenda mediática cueste lo que cueste
Una de las tantas preguntas que cabría hacer es la siguiente:
Una última encuesta de Analía del Franco, posterior al escándalo narco en torno a José Luis Espert, muestra que el candidato oficialista estuvo estancado y luego en franco retroceso.
Además, crece la candidatura del justicialista intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray y sorprende la izquierda con un 5% para Nicolás del Caño.
El candidato de La Libertad Avanza se ubica en un segundo lugar con el 26.8% de intención de voto lejos del 35.9% que obtiene Jorge Taiana, de Fuerza Patria.
La desaprobación a la gestión nacional en el mayor distrito electoral según el citado estudio roza el 60%.
Otros dirigentes que se beneficiarían por la caída de los libertarios serían Fernando Burlando (3.1%), Florencio Randazzo (3.0%) y María Eugenia Talerico.