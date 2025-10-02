Bullrich y Milei anunciaron intento de modificación de un Código Penal que tiene 103 años

Se buscará endurecer las penas contra los delincuentes tipificando delitos graves del Siglo XXI tales como:

-imprescriptibilidad de delitos graves como los homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.

-endurecimiento de penas para delitos cotidianos que afectan la vida social, como robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias y delitos viales.

-nuevas figuras delictivas como el stealthing (retiro del preservativo sin consentimiento), la porno venganza, el secuestro virtual, la violencia organizada y la crueldad animal.

-Aumento de sanciones para la corrupción de funcionarios, inclusión del soborno entre privados y eliminación de beneficios como la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves.

-Delitos ambientales con sanciones más severas por daños a la biodiversidad, minería ilegal y destrucción de bosques nativos.

-Delitos informáticos e inteligencia artificial: persecución del fraude digital, ciberataques complejos y creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA.

De 3 a 12 años por robar pertenencias, hostigar o estafar

Recuperar la agenda mediática cueste lo que cueste

Una de las tantas preguntas que cabría hacer es la siguiente:

¿Por qué tardaron casi 2 años de gobierno en presentar un proyecto (que es ajeno) y solamente lo exhiben a solo 3 semanas de vitales comicios parlamentarios de medio término?

Una última encuesta de Analía del Franco, posterior al escándalo narco en torno a José Luis Espert, muestra que el candidato oficialista estuvo estancado y luego en franco retroceso.

Además, crece la candidatura del justicialista intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray y sorprende la izquierda con un 5% para Nicolás del Caño.

El candidato de La Libertad Avanza se ubica en un segundo lugar con el 26.8% de intención de voto lejos del 35.9% que obtiene Jorge Taiana, de Fuerza Patria.

La desaprobación a la gestión nacional en el mayor distrito electoral según el citado estudio roza el 60%.

Otros dirigentes que se beneficiarían por la caída de los libertarios serían Fernando Burlando (3.1%), Florencio Randazzo (3.0%) y María Eugenia Talerico.