urgente24
ACTUALIDAD Patricia Bullrich > José Luis Espert > Javier Milei

OTRA INTERNA EN LA ROSADA

La defensa de Espert fue un bochorno, y Patricia Bullrich mete presión

José Luis Espert dio una entrevista para defenderse, pero dejó más dudas que certezas. Y pese a la orden de Milei de 'bancar', Patricia Bullrich se desmarca.

02 de octubre de 2025 - 12:13
Patricia Bullrich apuró a José Luis Espert y le pidió que vuelva a los medios para contestar.

Patricia Bullrich apuró a José Luis Espert y le pidió que vuelva a los medios para "contestar".

FOTO: (ARCHIVO)/NA.

Patricia Bullrich analizó la última aparición pública del diputado y candidato, y sentenció: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”.

Seguir leyendo

Al ser consultada si le había convencido la respuesta que dio José Luis Espert, la ministra de Seguridad afirmó que "no es un tema de convencimiento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fjueguen/status/1973768708867965306&partner=&hide_thread=false

En su defensa al candidato, Bullrich apuntó contra la oposición, aunque no mencionó el concepto de "operación", sostenido por Javier Milei y el propio Espert en referencia a las acusaciones reflotadas en la última semana. "Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no las exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros con la sociedad", afirmó la ministra.

En su análisis de la situación de Espert, Bullrich explicó que "la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia" ya que "cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa".

Sin embargo, al ser consultada en el canal A24 por la explicación que dio el candidato de LLA, Bullrich sostuvo que Espert tuvo una posición "un poco cerrada al no decir exactamente las cosas que sucedieron”.

“Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", ahondó la funcionaria. " Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”, justificó luego, tal como había hecho ayer por la tarde, tras decir horas antes que “es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

"Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", había lanzado ayer por la mañana.

Mientras, siguen las repercusiones por la entrevista de José Luis Espert anoche:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1973726089735471586&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/maRIOrioRDA/status/1973694916594201005&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1973556877801017845&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Radio10/status/1973752725705052164&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Winston_Dunhill/status/1973581532125339819&partner=&hide_thread=false

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Ciencia: El reciente descubrimiento en Marte que paralizó a todos

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES