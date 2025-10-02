En medio del escándalo, José Luis Espert dio anoche una entrevista supuestamente para defenderse, pero no respondió una simple pregunta (si recibió o no US$200 mil de Fred Machado en 2020) y terminó dejando más dudas que certezas. Pese a la orden de Javier Milei de 'bancar' al candidato, Patricia Bullrich volvió a desmarcarse.
OTRA INTERNA EN LA ROSADA
La defensa de Espert fue un bochorno, y Patricia Bullrich mete presión
José Luis Espert dio una entrevista para defenderse, pero dejó más dudas que certezas. Y pese a la orden de Milei de 'bancar', Patricia Bullrich se desmarca.
Cuando parecía que la ministra de Seguridad y candidata a senadora había reculado, tras la bajada de línea de la Casa Rosada, este jueves (02/10) volvió a encender la mecha, pidiendo que Espert conteste " claro".
Patricia Bullrich analizó la última aparición pública del diputado y candidato, y sentenció: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”.
Al ser consultada si le había convencido la respuesta que dio José Luis Espert, la ministra de Seguridad afirmó que "no es un tema de convencimiento".
En su defensa al candidato, Bullrich apuntó contra la oposición, aunque no mencionó el concepto de "operación", sostenido por Javier Milei y el propio Espert en referencia a las acusaciones reflotadas en la última semana. "Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no las exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros con la sociedad", afirmó la ministra.
En su análisis de la situación de Espert, Bullrich explicó que "la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia" ya que "cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa".
Sin embargo, al ser consultada en el canal A24 por la explicación que dio el candidato de LLA, Bullrich sostuvo que Espert tuvo una posición "un poco cerrada al no decir exactamente las cosas que sucedieron”.
“Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", ahondó la funcionaria. " Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”, justificó luego, tal como había hecho ayer por la tarde, tras decir horas antes que “es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.
"Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", había lanzado ayer por la mañana.
Mientras, siguen las repercusiones por la entrevista de José Luis Espert anoche:
