La defensa de Espert fue un bochorno, y Patricia Bullrich mete presión

En su defensa al candidato, Bullrich apuntó contra la oposición, aunque no mencionó el concepto de "operación", sostenido por Javier Milei y el propio Espert en referencia a las acusaciones reflotadas en la última semana. "Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no las exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros con la sociedad", afirmó la ministra.

En su análisis de la situación de Espert, Bullrich explicó que "la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia" ya que "cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa".

Sin embargo, al ser consultada en el canal A24 por la explicación que dio el candidato de LLA, Bullrich sostuvo que Espert tuvo una posición "un poco cerrada al no decir exactamente las cosas que sucedieron”.

“Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", ahondó la funcionaria. " Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”, justificó luego, tal como había hecho ayer por la tarde, tras decir horas antes que “es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

"Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", había lanzado ayer por la mañana.

Mientras, siguen las repercusiones por la entrevista de José Luis Espert anoche:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1973726089735471586&partner=&hide_thread=false No sé a ustedes, pero a mí la explicación de Espert no me satisface.



Si no puede responder a una pregunta tan sencilla, no puede ser el candidato de Milei en la Provincia de Buenos Aires. Es así de simple. No hay lugar para estas cosas, no puede haberlo. pic.twitter.com/zEiwyq9MxQ — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/maRIOrioRDA/status/1973694916594201005&partner=&hide_thread=false 3 errores tremendos, brutales, en este video sobre comunicación de crisis.

1. Creer que en comunicación de crisis el implicado deba ser sí o sí el vocero. Si la crisis es incertidumbre, Espert no hace ningún aporte de certidumbre. Si no hay nada para decir, no hay que exponerse… https://t.co/EqriOjFukm — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) October 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1973556877801017845&partner=&hide_thread=false Si das una nota en tele y no te da para negar categóricamente que un narco te dio U$S200.000, lo confirmas. Hundido Espert. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) October 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Radio10/status/1973752725705052164&partner=&hide_thread=false "LO DE ESPERT AYER FUE UN SUICIDIO POLÍTICO TELEVISADO"



@rialjorge sobre la entrevista donde José Luis Espert no negó haber recibido una transferencia de Fred Machado.#Argenzuela pic.twitter.com/Uk7dSxND45 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Winston_Dunhill/status/1973581532125339819&partner=&hide_thread=false Tenía dudas hasta que lo escuché, cobró los 200 mil dólares del narco y no contesta porque sabe que facilmente se lo pueden demostrar, bajate Espert. pic.twitter.com/FXo1BOBAzq — Winston (@Winston_Dunhill) October 2, 2025

