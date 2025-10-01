'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump

Live Blog Post

5 preguntas acerca del 'shutdown'

¿Cuánto tiempo durará el cierre?

El último gran cierre gubernamental, que tuvo lugar durante el primer mandato de Donald Trump, fue el más largo de la historia del país, con una duración de 35 días. Si bien los líderes republicanos y demócratas han evitado durante mucho tiempo los cierres por considerarlos políticamente devastadores, esta vez la política creó una situación en la que ninguna de las partes sintió una necesidad particular de ceder. La duración de este cierre dependerá de lo bien que cada parte crea que le está yendo a los ojos del público y de si el coste político de permanecer atrincherados supera en última instancia el de aceptarlo. Un aspecto a observar es si alguna de las partes acuerda un proyecto de ley de financiación a corto plazo (menos de 2 semanas) para reactivar el gobierno, al menos temporalmente.

¿Cederá alguno de los 2 lados en los subsidios de la salud?

El mayor punto de fricción antes del cierre fue si incluir o no una extensión de los créditos fiscales para las primas de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA). Los subsidios, que expiran a fines de 2025, fueron incluidos en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense firmada por el entonces presidente Joe Biden en 2021 y luego extendida en el plan de reconciliación de los demócratas. Antes del cierre, los demócratas exigieron la extensión de los subsidios ya. Los republicanos rechazaron el razonamiento de los demócratas, argumentando a veces que los subsidios van a los estadounidenses más ricos; y en otras ocasiones que los demócratas quieren brindar atención médica a los inmigrantes sin estatus legal. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó a principios de este mes que extender los subsidios costaría hasta US$ 350.000 millones hasta 2035. Si los créditos expiran el próximo año, se proyecta que 4 millones de personas perderán su cobertura y los costos aumentarían para millones más.

¿Hasta dónde llega Trump con los despidos federales?

La Casa Blanca aumentó la presión sobre los demócratas con un memorando que ordena a las agencias prepararse para despidos masivos en caso de una interrupción en la financiación discrecional a partir del 01/10. Trump: "Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas para ellos e irreversibles para ellos. Como dejar sin trabajo a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan". Algunos legisladores demócratas deslizan preocupación por los despidos. Pero la Administración ha vuelto a contratar a cientos de trabajadores en múltiples departamentos, lo que pone en duda cuántos puestos espera eliminar de forma permanente.

trump milei billetera Donald Trump revisando su billetera ante Javier Milei. FOTO: xAI / Grok.

¿Qué servicios gubernamentales se verán más afectados?

Dependiendo de cuánto dure el cierre, el impacto podría ser cada vez más severo. Quienes se consideren esenciales continuarán trabajando sin remuneración: controladores de tráfico aéreo y empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Durante el último cierre, un número significativo de empleados de la TSA se reportaron enfermos. Los beneficios alimentarios federales no deberían verse afectados inicialmente, pero quienes reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria podrían sentir los efectos si el cierre dura algunas semanas. Otros efectos incluyen la pausa en la aceptación de solicitudes de nuevos medicamentos y ciertos dispositivos médicos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, y la interrupción de las comunicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con el público. En cambio los pagos del Seguro Social seguirán realizándose, y las personas mayores podrán tener cubiertas sus necesidades de salud a través de Medicare. El correo también se seguirá entregando.

¿Quién es más probable que resulte culpable?

En enero de 2019, durante el último cierre gubernamental, el 53% de los estadounidenses encuestados por ABC News/The Washington Post dijeron que consideraban a Trump y al Partido Republicano como responsables, en comparación con el 29% que culpó a los demócratas. Ese enfrentamiento terminó después de que Trump retirara su exigencia de más fondos para su proyecto de muro fronterizo. Luego él anunció una emergencia nacional en la frontera sur, lo que le permitió destinar parte de los fondos a la construcción del muro. Esta vez, los demócratas están haciendo demandas como parte de un acuerdo de financiación. Una encuesta de The New York Times/Siena reportó que casi 2/3 de los encuestados dijeron que los demócratas no deberían votar si no se cumplen sus demandas, incluidos casi 6 de cada 10 independientes y el 43% de los demócratas. Una encuesta de NPR/PBS News/Marist informó que un 38% de los encuestados afirmó que los republicanos serían los principales responsables del cierre del gobierno, y 27% dijo que culparía a los demócratas. El 31% dijo que culparía a ambos bandos por igual.