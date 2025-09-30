Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron su primer hijo con un tierno video

Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez. Así lo anunciaron en su cuenta de Instagram, con un tierno video que emocionó a más de uno. "Primer posteo de nosotros tres", escribió ella en la publicación de redes sociales.
De lo que fue un romance a distancia que comenzó allá por 2018, pasando por la convivencia en Turín mientras Dybala jugaba en Juventus, luego la mudanza a la capital italiana para el nuevo capítulo de él como futbolista de la Roma, el casamiento en 2024, hasta lo que hoy dieron a conocer como pareja: serán padres por primera vez.
En un posteo compartido en sus cuentas personales de Instagram, Dybala y Sabatini le contaron al mundo que están esperando una hija. "Primer posteo de nosotros tres", escribió ella.
En un video lleno de ternura, las imágenes de los dos en distintos momentos del embarazo se suceden uno tras otro. Ecografías, la panza de Oriana, celebraciones, latidos del corazón del niño en camino. El video es muy emotivo y termina con Sabatini diciendo: "¡¡¡Vamos a ser papás!!!".
El presente de Dybala en la Roma y su futuro en la Selección Argentina rumbo a la Copa del Mundo
Paulo Dybala se mantiene a la expectativa de lo que puede ser una posible convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Argentina. En el último tiempo ha perdido terreno ante la gran aparición de perfiles de futbolistas que compiten por un lugar en el equipo de Lionel Scaloni.
Su último llamado a la Albiceleste fue en septiembre de 2024, en la doble fecha de Eliminatorias contra Colombia y contra Chile, luego de haberse perdido la Copa América de Estados Unidos.
En el 2025 no ha sido convocado todavía. Sus lesiones no lo han acompañado y las dolencias físicas no le permitieron agarrar el ritmo necesario que necesita no solo para afianzarse en la Roma, sino también para ser una posibilidad concreta para la Selección.
Sin ir más lejos, Dybala se ha perdido los últimos partidos de la Loba en el inicio de la Serie A. En octubre, el combinado nacional tendrá algunos amistosos, y ahí el cordobés tendrá una nueva posibilidad de ganarse el llamado de Scaloni.