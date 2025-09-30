Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron su primer hijo con un tierno video

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ORIANA (@orianasabatini)

El presente de Dybala en la Roma y su futuro en la Selección Argentina rumbo a la Copa del Mundo

Paulo Dybala se mantiene a la expectativa de lo que puede ser una posible convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Argentina. En el último tiempo ha perdido terreno ante la gran aparición de perfiles de futbolistas que compiten por un lugar en el equipo de Lionel Scaloni.

Su último llamado a la Albiceleste fue en septiembre de 2024, en la doble fecha de Eliminatorias contra Colombia y contra Chile, luego de haberse perdido la Copa América de Estados Unidos.

image Dybala quiere recuperar terreno en la Selección FOTO: Agencia Noticias Argentinas / CLAUDIO FANCHI

En el 2025 no ha sido convocado todavía. Sus lesiones no lo han acompañado y las dolencias físicas no le permitieron agarrar el ritmo necesario que necesita no solo para afianzarse en la Roma, sino también para ser una posibilidad concreta para la Selección.

Sin ir más lejos, Dybala se ha perdido los últimos partidos de la Loba en el inicio de la Serie A. En octubre, el combinado nacional tendrá algunos amistosos, y ahí el cordobés tendrá una nueva posibilidad de ganarse el llamado de Scaloni.

