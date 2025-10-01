"Él me peleó": Lali Espósito recordó en España el origen de los ataques de Milei

"Fanático", la canción que Lali Espósito le dedicó a Milei

Durante su visita dejó en claro que con su canción "Fanático" buscó de alguna forma responderle a los reiterados ataques al presidente Javier Milei.

"Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación", señala en un momento del tema que se considera una alusión a la negación del Presidente sobre su conocimiento al respecto de la artista mientras que otras líneas como "aunque te hagas el malo, te está faltando cariño" sugieren una crítica a su estilo de confrontación.



Embed - Lali - FANÁTICO (Official video)



Asimismo, por la pieza musical a medidados de junio resultó ganadora de un Carlos Gardel. La intérprete se subió al escenario a recibir la estatuilla y ante los presentes dijo: "'Fanático' es una canción muy importante para mí, por eso fue la primera, significa un montón de cosas. No me voy a poner melosa porque sobre todo es divertida y eso fue lo que quisimos transmitir".

Posteriormente aprovechó para agradecerles a los artistas que formaron parte del videoclip tanto así como los actores y los bailarines que protagonizaron el material audiovisual del sencillo que encabeza la lista en el álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"

Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros

Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Proteínas: ¿Cuánto necesitas después de los 60 y qué alimentos comer?