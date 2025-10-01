SIN MEDIAS TINTAS
"Él me peleó": Lali Espósito recordó en España el origen de los ataques de Milei
Lali Espósito estuvo como invitada en el programa español La Revuelta y en diálogo con el conductor David Broncano habló de su relación con el Presidente.
El conductor David Broncano le dijo que no sabía que había pasado y en una especie de resumen, la artista recordó: "El tipo que hoy es nuestro Presidente gana las PASO, o sea las primarias en la Argentina antes de convertirse en Presidente y yo pongo un tuit muy concreto, muy cortito que decía: 'Qué peligroso. Qué triste'".
"A partir de ese momento se vino una persecusión con sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias. Y por un rato quizás hasta el día de hoy pero con menos fuerza, por suerte, fui un poco el centro de hate del mismísimo Presidente", comentó posteriormente.
No obstante, también hizo mención al apodo "Lali Despósito" que le puso el líder libertario y señaló: "Él cree que los artistas opinan porque les pagan o una boludez así". De todos modos aclaró que no se considera "maleducada" porque solo dio su opinión y aseguró: "Lo voy a seguir haciendo sino lo hago con música y sino lo hago cuando lo siento".
"Fanático", la canción que Lali Espósito le dedicó a Milei
Durante su visita dejó en claro que con su canción "Fanático" buscó de alguna forma responderle a los reiterados ataques al presidente Javier Milei.
"Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación", señala en un momento del tema que se considera una alusión a la negación del Presidente sobre su conocimiento al respecto de la artista mientras que otras líneas como "aunque te hagas el malo, te está faltando cariño" sugieren una crítica a su estilo de confrontación.
Asimismo, por la pieza musical a medidados de junio resultó ganadora de un Carlos Gardel. La intérprete se subió al escenario a recibir la estatuilla y ante los presentes dijo: "'Fanático' es una canción muy importante para mí, por eso fue la primera, significa un montón de cosas. No me voy a poner melosa porque sobre todo es divertida y eso fue lo que quisimos transmitir".
Posteriormente aprovechó para agradecerles a los artistas que formaron parte del videoclip tanto así como los actores y los bailarines que protagonizaron el material audiovisual del sencillo que encabeza la lista en el álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"
Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros
Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Proteínas: ¿Cuánto necesitas después de los 60 y qué alimentos comer?