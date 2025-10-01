Funesto septiembre en Córdoba: Cinco muertes súbitas en menores y una alarma nacional

Muerte súbita: Lo de Córdoba puede no ser casualidad

Si bien la muerte súbita tiene su diferencial, precisamente, en la imprevisibilidad de su concreción, la comunidad médica sostiene que prácticas de monitoreo rigurosas pueden reducir considerablemente los casos. La mayor parte de los decesos repentinos se producen en pacientes aparentemente sanos que presentan algún tipo de falla cardíaca (90%).

En Córdoba, existe un examen obligatorio para la práctica de deportes sociales, comunitarios, federados y competencias escolares. Se trata del Examen Médico de Mediana y Alta Competencia (Emmac), vigente desde 2009 y regulado por la Agencia Córdoba Deportes.

Dicho examen puede ser realizado por cualquier profesional médico con matrícula vigente. Algo que fue cuestionado por los cardiólogos, quienes señalaron la necesidad de que sea obligatoria la práctica de los estudios bajo control de un especialista en cardiología.

Córdoba admite aptos médicos de profesionales especializados en clínica médica, pediatría, gerontología, ortopedia, traumatología, cardiología, medicina generalista, medicina interna, terapia intensiva, neumología o medicina legal. Además, exige un mínimo de cinco años de ejercicio de la profesión.

Según la Sociedad Argentina de Cardiología, el 50% de los casos de muertes súbitas en menores serían prevenibles mediante la rigurosidad de los exámenes médicos.

doctor médico telemedicina freepik.jpg Cardiólogos exigen mayor rigurosidad en los controles.

La muerte súbita en Argentina

Para la medicina, la muerte súbita es todo un caso de estudio sobre el cual ha costado generar precisiones. En cualquier caso, se trata de muertes en pacientes aparentemente sanos que se producen de manera repentina y por lo general durante actividades de alta intensidad, aunque también pueden ocurrir durante el reposo

La muerte súbita guarda varias categorías según su etiología. Existen por causas cardíacas ocultas, infecciones bacterianas no detectadas o simplemente sin explicaciones concluyentes.

En el caso de las defunciones cardíacas, durante el 2023 el Ministerio de Salud de la Nación registró tan solo 99 muertes por enfermedades del sistema circulatorio en el grupo de 5 a 19 años, de un total de 3.415 muertes por todas las causas en esa franja etaria. Esas cifras revelan una incidencia de aproximadamente 1,2 defunciones por enfermedades circulatorias por cada 100.000.

No obstante, las muertes súbitas como tal no se encuentran desagregadas en datos precisos justamente por su naturaleza inesperada y, muchas veces, inexplicable desde el punto de vista médico.

Más contenidos en Urgente24:

Argentinos deportados están de nuevo en el punto de partida Ezeiza

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo