urgente24
ACTUALIDAD condena > Corte Suprema > Tucumán

ROBABAN EN PANDEMIA

Condena para la banda de "la Gata" Lizárraga: asolaron Tucumán durante la cuarentena

La Corte Suprema confirmó condenas de hasta 16 años y medio para delincuentes que viajaban desde Còrdoba a provincia de Tucumán para robar durante el encierro.

23 de septiembre de 2025 - 20:09
Condena para la banda de la Gata Lizárraga

Condena para la banda de la Gata Lizárraga

La organización criminal que recibió la fuerte condena aprovechaba las restricciones impuestas por el gobierno nacional durante la cuarentena por el Covid-19 para ingresar en todo tipo de viviendas.

Entre los condenados se destacaban Miguel Antonio Lizárraga, alias “La Gata” y su hijo.

Ambos, acusados de cometer más de 20 hechos de robo con utilización de armas de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Seguir leyendo

Según los investigadores policiales y judiciales, llegaban en distintos vehículos hasta el Jardín de la Republica para cometer ilícitos y luego abandonaban con premura la provincia. Para poder moverse con tranquilidad adulteraban los permisos de circulación registrándose como trabajadores esenciales. Según los investigadores policiales y judiciales, llegaban en distintos vehículos hasta el Jardín de la Republica para cometer ilícitos y luego abandonaban con premura la provincia. Para poder moverse con tranquilidad adulteraban los permisos de circulación registrándose como trabajadores esenciales.

Luego, rentaban alquileres provisorios para permanecer temporalmente y lograr su objetivo de robo. Usaban autos a nombre de terceros, registrados en otras provincias, o vehículos con patentes cambiadas.

Posteriormente, los rodados adquiridos eran abandonados para evitar rastros. A menudo, les cambiaban el color a los vehículos o les polarizaban los vidrios.

Para el máximo tribunal de justicia de la Argentina, quedó establecida de forma fotográfica y fílmica la existencia del accionar.

image
Miguel Liz&aacute;rraga recibi&oacute; la m&aacute;xima condena: 16 a&ntilde;os y medio

Miguel Lizárraga recibió la máxima condena: 16 años y medio

El modus operandi de la banda que recibió la condena

Utilizaron barretas para proceder a violentar las aberturas de las viviendas saqueadas.

También, hacían boquetes en las paredes para conseguir el acceso.

Las víctimas sostuvieron que los delincuentes no eran principiantes sino profesionales que se movían en minutos para hacerse de todo tipo de pertenencias ajenas. Las víctimas sostuvieron que los delincuentes no eran principiantes sino profesionales que se movían en minutos para hacerse de todo tipo de pertenencias ajenas.

La condena establece:

-“La Gata” Lizárraga, 16 años y medio

-su hijo, Juan De Dios López 15 años y medio

-Luis Ricardo Carreras, 15 años (con pena unificada)

-Cristian Nicolás Caro, 5 años y seis meses

-Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga, 8 años.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó las presentaciones de las defensas y confirmó lo actuado en los tribunales tucumanos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó las presentaciones de las defensas y confirmó lo actuado en los tribunales tucumanos.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES