Condena para la banda de "la Gata" Lizárraga: asolaron Tucumán durante la cuarentena

Posteriormente, los rodados adquiridos eran abandonados para evitar rastros. A menudo, les cambiaban el color a los vehículos o les polarizaban los vidrios.

Para el máximo tribunal de justicia de la Argentina, quedó establecida de forma fotográfica y fílmica la existencia del accionar.

image Miguel Lizárraga recibió la máxima condena: 16 años y medio

El modus operandi de la banda que recibió la condena

Utilizaron barretas para proceder a violentar las aberturas de las viviendas saqueadas.

También, hacían boquetes en las paredes para conseguir el acceso.

Las víctimas sostuvieron que los delincuentes no eran principiantes sino profesionales que se movían en minutos para hacerse de todo tipo de pertenencias ajenas.

La condena establece:

-“La Gata” Lizárraga, 16 años y medio

-su hijo, Juan De Dios López 15 años y medio

-Luis Ricardo Carreras, 15 años (con pena unificada)

-Cristian Nicolás Caro, 5 años y seis meses

-Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga, 8 años.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó las presentaciones de las defensas y confirmó lo actuado en los tribunales tucumanos.