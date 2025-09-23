La organización criminal que recibió la fuerte condena aprovechaba las restricciones impuestas por el gobierno nacional durante la cuarentena por el Covid-19 para ingresar en todo tipo de viviendas.
ROBABAN EN PANDEMIA
Condena para la banda de "la Gata" Lizárraga: asolaron Tucumán durante la cuarentena
La Corte Suprema confirmó condenas de hasta 16 años y medio para delincuentes que viajaban desde Còrdoba a provincia de Tucumán para robar durante el encierro.
Entre los condenados se destacaban Miguel Antonio Lizárraga, alias “La Gata” y su hijo.
Ambos, acusados de cometer más de 20 hechos de robo con utilización de armas de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad.
Luego, rentaban alquileres provisorios para permanecer temporalmente y lograr su objetivo de robo. Usaban autos a nombre de terceros, registrados en otras provincias, o vehículos con patentes cambiadas.
Posteriormente, los rodados adquiridos eran abandonados para evitar rastros. A menudo, les cambiaban el color a los vehículos o les polarizaban los vidrios.
Para el máximo tribunal de justicia de la Argentina, quedó establecida de forma fotográfica y fílmica la existencia del accionar.
El modus operandi de la banda que recibió la condena
Utilizaron barretas para proceder a violentar las aberturas de las viviendas saqueadas.
También, hacían boquetes en las paredes para conseguir el acceso.
La condena establece:
-“La Gata” Lizárraga, 16 años y medio
-su hijo, Juan De Dios López 15 años y medio
-Luis Ricardo Carreras, 15 años (con pena unificada)
-Cristian Nicolás Caro, 5 años y seis meses
-Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga, 8 años.