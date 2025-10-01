La gala de los Martín Fierro 2025 tuvo brillo, entrega de premios y grandes figuras, pero también dejó un sabor amargo en más de uno. Roberto Funes Ugarte no ocultó su enojo con APTRA después de perder la terna de mejor cronista, y sus declaraciones generaron tensión y miradas cruzadas en el after.
MARTÍN "FIERO"
APTRA bajo fuego: Roberto Funes Ugarte rompió el protocolo y se mostró furioso
Roberto Funes Ugarte estalló de furia contra APTRA tras perder en los Martín Fierro: denunció ternas injustas y cuestionó cómo se manejan los premios.
El enojo de Robertito que sacudió el Hilton
Lo que debió ser una noche de celebración se convirtió en un escenario de polémica. Según contó Funes Ugarte a Puro Show (El Trece), "fue un mamarracho, un espanto todo. No estoy enojado, estoy embolado". Su queja no fue solo por perder la terna frente a Oliver Quiroz en A la Tarde (América TV), sino también por cómo se diagramaron las nominaciones: "Todo fue raro. La próxima tendrían que hacerlas equitativas".
El cruce con Quiroz dejó a todos sorprendidos. Oliver relató en Ya fue todo (América TV) que al acercarse a saludar a Robertito en el after, recibió como respuesta: "Bueno, esto es APTRA, cuando pasen los años te vas a dar cuenta". Más allá de la tensión, la escena dejó en evidencia un problema de fondo: muchos perciben que la premiación sigue siendo un sistema cerrado, con favoritismos y poco claro en sus decisiones.
Incluso la conductora y periodista Marcela Tauro se metió en la discusión: “No te lo creas… Robertito no es querido en APTRA, eso es fundamental”, explicó, sugiriendo que la animosidad dentro de la asociación influyó en la falta de reconocimiento para el movilero.
Roberto Funes Ugarte vs APTRA: la bronca que pide renovación
Fuera de la bronca, Funes Ugarte apuntó directo a la organización: "Tienen que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis hace un laburo fantástico, pero estaría mejor que sean dos, que compartan la presidencia".
El periodista también cuestionó que su programa A la Barbarossa no fuera reconocido, y se mostró molesto con la falta de nominaciones para compañeros como Pia Shaw: "Georgina no estuvo nominada, el programa no ganó. Pia Shaw que es fabulosa tampoco; cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".
Lo único que aceptó con claridad fue la entrega del Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: "Se lo merece. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso".
El episodio dejó varias lecturas: por un lado, la bronca de Robertito muestra la percepción de que los premios todavía operan bajo lógicas internas y discrecionales. Por otro, marca un pedido explícito de cambio generacional en APTRA y de una mayor transparencia en las nominaciones.
Queda claro que los Martín Fierro 2025 fueron más polémicos que cualquier otra edición reciente, y que la discusión sobre cómo se premia la televisión argentina recién empieza.
