APTRA bajo fuego: Roberto Funes Ugarte rompió el protocolo y se mostró furioso

Incluso la conductora y periodista Marcela Tauro se metió en la discusión: “No te lo creas… Robertito no es querido en APTRA, eso es fundamental”, explicó, sugiriendo que la animosidad dentro de la asociación influyó en la falta de reconocimiento para el movilero.

Roberto Funes Ugarte vs APTRA: la bronca que pide renovación

Fuera de la bronca, Funes Ugarte apuntó directo a la organización: "Tienen que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis hace un laburo fantástico, pero estaría mejor que sean dos, que compartan la presidencia".

El periodista también cuestionó que su programa A la Barbarossa no fuera reconocido, y se mostró molesto con la falta de nominaciones para compañeros como Pia Shaw: "Georgina no estuvo nominada, el programa no ganó. Pia Shaw que es fabulosa tampoco; cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".

image Funes Ugarte pidió rejuvenecer la asociación y criticó la falta de nominaciones para su programa y colegas. Solo reconoció como justo el Martín Fierro de Oro para Santiago del Moro.

Lo único que aceptó con claridad fue la entrega del Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: "Se lo merece. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso".

El episodio dejó varias lecturas: por un lado, la bronca de Robertito muestra la percepción de que los premios todavía operan bajo lógicas internas y discrecionales. Por otro, marca un pedido explícito de cambio generacional en APTRA y de una mayor transparencia en las nominaciones.

Queda claro que los Martín Fierro 2025 fueron más polémicos que cualquier otra edición reciente, y que la discusión sobre cómo se premia la televisión argentina recién empieza.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

José Luis Espert y Karina Milei, más cuestionados que Marcelo Gallardo...

Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)

Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir

Diario Olé confirmó a Diego Monroig: Llora Boca por Leandro Paredes